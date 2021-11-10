ФСИН уволила 18 сотрудников после сообщений о пытках в саратовской колонии
18 сотрудников УФСИН по Саратовской области были уволены после публикации видеоархива с пытками заключенных в туберкулезной больнице ОТБ-1, сообщил и. о. начальника УФСИН Антон Ефаркин в эфире регионального телеканала «Вести-интервью».
«Уволено со службы по отрицательным мотивам 18 сотрудников, 11 привлечено к строжайшей дисциплинарной ответственности», — сообщил Ефаркин (цитата по «Интерфаксу»).
В начале октября Gulagu.net выложил в сеть свыше 40 гигабайтов со сценами насилия, в том числе сексуального, в отношении заключенных в тюремной больнице в Саратовской области. Вскоре Gulagu.net сообщил о получении видео с пытками еще в четырех колониях.
Архив правозащитникам предоставил программист Сергей Савельев, который отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в ОТБ-1. В конце октября МВД России объявило Савельева в розыск. Его заочно арестовали по делу о «неправомерном доступе к компьютерной информации» (ч. 2 ст. 272 УК).
Следственный комитет возбудил семь уголовных дел — по пяти эпизодам насильственных действий сексуального характера и по двум эпизодам превышения полномочий с применением насилия. На фоне скандала были уволены пятеро сотрудников ФСИН, в том числе глава УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов и Павел Гаценко, начальник туберкулезной больницы, где, как сообщили Gulagu.net, происходили преступления.