Правозащитники опубликовали новые видео с пытками заключенных в Саратовской области
Правозащитный проект Gulagu.net на своем Youtube-канале опубликовал новые кадры пыток и издевательств над заключенными, которые, как указывается, происходили в туберкулезной больнице ОТБ-1 ФСИН в Саратовской области.
В описании к видео говорится, что заключенные-«активисты» по «заданию» высокопоставленных сотрудников ФСИН и ФСБ насиловали и пытали других осужденных. Пытали заключенных, которые не хотели сотрудничать с администрацией колонии. По данным проекта, пытки курировали не менее пяти сотрудников госорганов. Gulagu.net также называет имена и должности сотрудников ФСИН и ФСБ, которые, по утверждению правозащитников, курировали пытки в ОТБ-1. Кроме того, в материале перечислены имена заключенных, участвовавших в пытках и изнасилованиях.
В начале октябре Gulagu.net выложил в сеть свыше 40 гигабайтов со сценами насилия, в том числе сексуального, в отношении заключенных в тюремной больнице в Саратовской области. Вскоре Gulagu.net сообщил о получении видео с пытками еще в четырех колониях.
Архив правозащитникам предоставил программист Сергей Савельев, который отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в ОТБ-1. В конце октября МВД России объявило Савельева в розыск. Его заочно арестовали по делу о «неправомерном доступе к компьютерной информации» (ч. 2 ст. 272 УК).
Следственный комитет возбудил семь уголовных дел — по пяти эпизодам насильственных действий сексуального характера и по двум эпизодам превышения полномочий с применением насилия. На фоне скандала были уволены пятеро сотрудников ФСИН, в том числе глава УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов и Павел Гаценко, начальник туберкулезной больницы, где, как сообщили Gulagu.net, происходили преступления.