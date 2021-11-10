Правозащитники опубликовали новые видео с пытками заключенных в Саратовской области

В описании к видео говорится, что заключенные-«активисты» по «заданию» высокопоставленных сотрудников ФСИН и ФСБ насиловали и пытали других осужденных. Пытали заключенных, которые не хотели сотрудничать с администрацией колонии. По данным проекта, пытки курировали не менее пяти сотрудников госорганов. Gulagu.net также называет имена и должности сотрудников ФСИН и ФСБ, которые, по утверждению правозащитников, курировали пытки в ОТБ-1. Кроме того, в материале перечислены имена заключенных, участвовавших в пытках и изнасилованиях.