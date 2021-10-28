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Суд заочно арестовал сообщившего о пытках заключенных в Саратовской области

Ведомости

Гражданин Белоруссии Сергей Савельев, который передал проекту Gulagu.net архив видео с пытками заключенных в туберкулезной больнице ФСИН в Саратовской области, разыскивается за неправомерный доступ к компьютерной информации (ч. 2 ст. 272 УК РФ), сообщил РБК со ссылкой на УМВД по Саратовской области. 18 октября Октябрьский районный суд Саратова заочно его арестовал.

В министерстве сообщили, что уголовное дело в отношении Савельева было возбуждено 30 сентября. Сейчас Савельев находится в федеральном розыске. МВД готовит документы для объявления его в международный розыск. Ранее Савельев покинул Россию. В интервью «Медузе» (признана СМИ-иноагентом) он подтвердил, что находится во Франции. 

5 октября ФСИН начала проверку после того, как основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин в своем Facebook сообщил, что сотрудники организации вывезли из России «секретный видеоархив» российских спецслужб, в котором, в частности, есть записи с пытками и изнасилованиями заключенных в колониях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле знают о появлении информации о пытках в колонии в Саратовской области, а информацию, опубликованную Осечкиным, необходимо проверить. 

В результате Следственный комитет возбудил семь уголовных дел — по пяти эпизодам насильственных действий сексуального характера и по двум эпизодам превышения полномочий с применением насилия. Были уволены пятеро сотрудников ФСИН, в том числе глава УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов и Павел Гаценко, начальник туберкулезной больницы, где, как сообщил Gulagu.net, происходили преступления.

В начале сентября Gulagu.net на своем Youtube-канале также показал возможные фрагменты этого видеоархива, которые касаются пыток и издевательств, в том числе сексуального характера, в областной туберкулезной больнице № 1 (ОТБ-1) управления ФСИН по Саратовской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных