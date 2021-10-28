Суд заочно арестовал сообщившего о пытках заключенных в Саратовской области

В результате Следственный комитет возбудил семь уголовных дел — по пяти эпизодам насильственных действий сексуального характера и по двум эпизодам превышения полномочий с применением насилия. Были уволены пятеро сотрудников ФСИН, в том числе глава УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов и Павел Гаценко, начальник туберкулезной больницы, где, как сообщил Gulagu.net, происходили преступления.