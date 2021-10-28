Суд заочно арестовал сообщившего о пытках заключенных в Саратовской области
Гражданин Белоруссии Сергей Савельев, который передал проекту Gulagu.net архив видео с пытками заключенных в туберкулезной больнице ФСИН в Саратовской области, разыскивается за неправомерный доступ к компьютерной информации (ч. 2 ст. 272 УК РФ), сообщил РБК со ссылкой на УМВД по Саратовской области. 18 октября Октябрьский районный суд Саратова заочно его арестовал.
В министерстве сообщили, что уголовное дело в отношении Савельева было возбуждено 30 сентября. Сейчас Савельев находится в федеральном розыске. МВД готовит документы для объявления его в международный розыск. Ранее Савельев покинул Россию. В интервью «Медузе» (признана СМИ-иноагентом) он подтвердил, что находится во Франции.
5 октября ФСИН начала проверку после того, как основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин в своем Facebook сообщил, что сотрудники организации вывезли из России «секретный видеоархив» российских спецслужб, в котором, в частности, есть записи с пытками и изнасилованиями заключенных в колониях.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле знают о появлении информации о пытках в колонии в Саратовской области, а информацию, опубликованную Осечкиным, необходимо проверить.
В результате Следственный комитет возбудил семь уголовных дел — по пяти эпизодам насильственных действий сексуального характера и по двум эпизодам превышения полномочий с применением насилия. Были уволены пятеро сотрудников ФСИН, в том числе глава УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов и Павел Гаценко, начальник туберкулезной больницы, где, как сообщил Gulagu.net, происходили преступления.
В начале сентября Gulagu.net на своем Youtube-канале также показал возможные фрагменты этого видеоархива, которые касаются пыток и издевательств, в том числе сексуального характера, в областной туберкулезной больнице № 1 (ОТБ-1) управления ФСИН по Саратовской области.