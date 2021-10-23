МВД объявило в розыск передавшего видеозаписи пыток заключенных в Саратове
Уроженец Белоруссии Сергей Савельев объявлен в федеральный розыск. Проект Gulagu.net сообщает, что именно он передал архив видеозаписей с пытками заключенных в туберкулезной больнице ФСИН в Саратовской области.
Информация о розыске Савельева размещена в базе МВД РФ. В графе «Основание для розыска» указано, что мужчина «разыскивается по статье УК», но какой именно, не уточняется.
5 октября ФСИН начала проверку после того, как основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин в своем Facebook сообщил, что сотрудники организации вывезли из России «секретный видеоархив» российских спецслужб, в котором, в частности, есть записи с пытками и изнасилованиями заключенных в колониях.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле знают о появлении информации о пытках в колонии в Саратовской области, а информацию, опубликованную Осечкиным, необходимо проверить.
В результате Следственный комитет возбудил семь уголовных дел — по пяти эпизодам насильственных действий сексуального характера и по двум эпизодам превышения полномочий с применением насилия. Были уволены пятеро сотрудников ФСИН, в том числе глава УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов и Павел Гаценко, начальник туберкулезной больницы, где, как сообщил Gulagu.net, происходили преступления.
В начале сентября Gulagu.net на своем Youtube-канале также показал возможные фрагменты этого видеоархива, которые касаются пыток и издевательств, в том числе сексуального характера, в областной туберкулезной больнице № 1 (ОТБ-1) управления ФСИН по Саратовской области.
Правозащитный проект Gulagu.net прекратил работу в России в мае текущего года, однако анонсировал работу над новыми расследованиями. Он был основан в 2011 г. для защиты прав заключенных.