В России готовят законопроект о наказании за пытки в колониях
Совет Федерации и аппарат омбудсмена по правам человека совместно готовят законопроект о введении наказания за применение пыток над заключенными в российских колониях. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«Мы вместе с членами Совета Федерации готовим сейчас законопроект о выделении отдельного состава по пыткам с соответствующими мерами наказания», — сказала Москалькова 14 октября на полях Третьего Евразийского женского форума (цитата по «РИА Новости»). Омбудсмен также выразила надежду, что законопроект будет поддержан в парламенте.
Ранее правозащитный проект Gulagu.net выложил в сеть несколько фотографий и видеороликов со сценами насилия, в том числе сексуального, в отношении заключенных в тюремной больнице в Саратовской области. По словам основателя проекта Владимира Осечкина, материалы (всего свыше 40 гигабайтов) правозащитникам предоставил программист, отбывавший наказание в регионе и получивший доступ к ведомственной сети ФСИН в Саратовской области. Видео предположительно снимали с целью принуждения осужденных к сотрудничеству и получения признательных показаний или нужной информации. Осечкин предположил, что на публикацию всего архива может уйти несколько месяцев.
Следственный комитет возбудил семь уголовных дел — по пяти эпизодам насильственных действий сексуального характера и по двум эпизодам превышения полномочий с применением насилия. На фоне скандала были уволены пятеро сотрудников ФСИН, в том числе глава УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов и Павел Гаценко, начальник туберкулезной больницы, где, как сообщили Gulagu.net, происходили преступления.