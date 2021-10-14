В России готовят законопроект о наказании за пытки в колониях

Ранее правозащитный проект Gulagu.net выложил в сеть несколько фотографий и видеороликов со сценами насилия, в том числе сексуального, в отношении заключенных в тюремной больнице в Саратовской области. По словам основателя проекта Владимира Осечкина, материалы (всего свыше 40 гигабайтов) правозащитникам предоставил программист, отбывавший наказание в регионе и получивший доступ к ведомственной сети ФСИН в Саратовской области. Видео предположительно снимали с целью принуждения осужденных к сотрудничеству и получения признательных показаний или нужной информации. Осечкин предположил, что на публикацию всего архива может уйти несколько месяцев.