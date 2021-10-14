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В России готовят законопроект о наказании за пытки в колониях

Ведомости

Совет Федерации и аппарат омбудсмена по правам человека совместно готовят законопроект о введении наказания за применение пыток над заключенными в российских колониях. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Мы вместе с членами Совета Федерации готовим сейчас законопроект о выделении отдельного состава по пыткам с соответствующими мерами наказания», — сказала Москалькова 14 октября на полях Третьего Евразийского женского форума (цитата по «РИА Новости»). Омбудсмен также выразила надежду, что законопроект будет поддержан в парламенте.

Ранее правозащитный проект Gulagu.net выложил в сеть несколько фотографий и видеороликов со сценами насилия, в том числе сексуального, в отношении заключенных в тюремной больнице в Саратовской области. По словам основателя проекта Владимира Осечкина, материалы (всего свыше 40 гигабайтов) правозащитникам предоставил программист, отбывавший наказание в регионе и получивший доступ к ведомственной сети ФСИН в Саратовской области. Видео предположительно снимали с целью принуждения осужденных к сотрудничеству и получения признательных показаний или нужной информации. Осечкин предположил, что на публикацию всего архива может уйти несколько месяцев.

Следственный комитет возбудил семь уголовных дел — по пяти эпизодам насильственных действий сексуального характера и по двум эпизодам превышения полномочий с применением насилия. На фоне скандала были уволены пятеро сотрудников ФСИН, в том числе глава УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов и Павел Гаценко, начальник туберкулезной больницы, где, как сообщили Gulagu.net, происходили преступления.

Ранее по теме: Члены ОНК обратились в КС из-за запрета говорить с заключенными о пытках

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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