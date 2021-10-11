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Члены ОНК обратились в КС из-за запрета говорить с заключенными о пытках

Ведомости

Три действующих и бывших члена Общественных наблюдательных комиссий (ОНК) Москвы и Санкт-Петербурга обратились в Конституционный суд (КС) с требованием отменить запрет на разговоры с заключенными в СИЗО о пытках, которым они могли подвергаться. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». 

Правозащитники Евгения Еникеева, Роман Ширшов и Яна Теплицкая в 2019 г. при посещении изоляторов «Лефортово» в Москве и «Кресты» в Санкт-Петербурге сталкивались с запретами разговаривать с арестантами о насилии и пытках, которыми те могли подвергаться. Сотрудники ФСИН прерывали разговор, мотивируя это тем, что «предмет беседы не имеет отношения к условиям содержания», пишет газета.

Законодательные нормы, по которым сотрудники ФСИН имеют право прерывать беседу с членами ОНК, были приняты в 2018 г. Соответствующие поправки внесли в законы «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и «Об основах общественного контроля в РФ». Согласно поправкам, беседа заключенных с представителями ОНК может прервана, в случае, если она затрагивает вопросы, «не относящиеся к обеспечению прав подозреваемых и обвиняемых». Представитель ФСИН пообещал ответить изданию в течение семи дней. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных