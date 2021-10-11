Члены ОНК обратились в КС из-за запрета говорить с заключенными о пытках

Законодательные нормы, по которым сотрудники ФСИН имеют право прерывать беседу с членами ОНК, были приняты в 2018 г. Соответствующие поправки внесли в законы «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и «Об основах общественного контроля в РФ». Согласно поправкам, беседа заключенных с представителями ОНК может прервана, в случае, если она затрагивает вопросы, «не относящиеся к обеспечению прав подозреваемых и обвиняемых». Представитель ФСИН пообещал ответить изданию в течение семи дней.