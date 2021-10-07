Дела о пытках осужденных под Саратовом передадут в центральный аппарат СК
Расследованием дел о пытках осужденных в Саратовской области займется центральный аппарат Следственного комитета. Такое указание дал председатель ведомства Александр Бастрыкин.
«В рамках расследования будут проверены и установлены все обстоятельства совершенных преступлений, лица, причастные к ним, а также другие возможные эпизоды противоправных действий в отношении осужденных», — говорится в сообщении пресс-службы СК. Следствие даст правовую оценку действиям или бездействию сотрудников исправительного учреждения, а также надзирающих и контролирующих органов.
4 октября основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил на своей странице в Facebook, что эксперты организации вывезли из России секретный видеоархив российских спецслужб, с помощью которого оперативники ФСБ и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) якобы унижали осужденных и принуждали их выполнять поручения кураторов. После этого на Youtube стали выходить ролики, где к заключенным тюремной больницы применяется насилие, в том числе сексуальное.
На следующий день после публикации видеозаписей ФСИН начала проверку. Директор ведомства Александр Калашников уволил «по отрицательным мотивам» начальника межобластной туберкулезной больницы № 1 управления ФСИН России по Саратовской области, полковника внутренней службы Павла Гаценко, заместителя начальника по безопасности и оперативной работе, полковника внутренней службы Сергея Салова, начальника оперативного отдела, майора внутренней службы Антона Бочкова и начальника отдела безопасности, подполковника внутренней службы Сергея Мальцева.
На данный момент СК возбудил семь уголовных дел по факту насилия над заключенными в Саратовской тюремной больнице. В ведомстве уточнили, что преступления совершались в период с января 2020 г. по май 2021 г.