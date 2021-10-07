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Дела о пытках осужденных под Саратовом передадут в центральный аппарат СК

Ведомости

Расследованием дел о пытках осужденных в Саратовской области займется центральный аппарат Следственного комитета. Такое указание дал председатель ведомства Александр Бастрыкин.

«В рамках расследования будут проверены и установлены все обстоятельства совершенных преступлений, лица, причастные к ним, а также другие возможные эпизоды противоправных действий в отношении осужденных», — говорится в сообщении пресс-службы СК. Следствие даст правовую оценку действиям или бездействию сотрудников исправительного учреждения, а также надзирающих и контролирующих органов.

4 октября основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил на своей странице в Facebook, что эксперты организации вывезли из России секретный видеоархив российских спецслужб, с помощью которого оперативники ФСБ и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) якобы унижали осужденных и принуждали их выполнять поручения кураторов. После этого на Youtube стали выходить ролики, где к заключенным тюремной больницы применяется насилие, в том числе сексуальное.

На следующий день после публикации видеозаписей ФСИН начала проверку. Директор ведомства Александр Калашников уволил «по отрицательным мотивам» начальника межобластной туберкулезной больницы № 1 управления ФСИН России по Саратовской области, полковника внутренней службы Павла Гаценко, заместителя начальника по безопасности и оперативной работе, полковника внутренней службы Сергея Салова, начальника оперативного отдела, майора внутренней службы Антона Бочкова и начальника отдела безопасности, подполковника внутренней службы Сергея Мальцева.

На данный момент СК возбудил семь уголовных дел по факту насилия над заключенными в Саратовской тюремной больнице. В ведомстве уточнили, что преступления совершались в период с января 2020 г. по май 2021 г.

Ранее по теме: СК возбудил уголовные дела после публикаций о пытках заключенных под Саратовом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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