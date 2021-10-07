Дела о пытках осужденных под Саратовом передадут в центральный аппарат СК

4 октября основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил на своей странице в Facebook, что эксперты организации вывезли из России секретный видеоархив российских спецслужб, с помощью которого оперативники ФСБ и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) якобы унижали осужденных и принуждали их выполнять поручения кураторов. После этого на Youtube стали выходить ролики, где к заключенным тюремной больницы применяется насилие, в том числе сексуальное.