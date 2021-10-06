СК возбудил уголовные дела после публикаций о пытках заключенных под Саратовом

Впервые о пытках в Саратовской колонии в январе текущего года Gulagu.net сообщил со ссылкой на родственников заключенных в январе текущего года. Через полтора месяца «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на источники, что в связи с этой информацией было возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц с особой жестокостью.