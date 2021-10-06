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СК возбудил уголовные дела после публикаций о пытках заключенных под Саратовом

Ведомости

СК возбудил еще четыре уголовных дела после публикации информации о пытках осужденных в тюремной больнице в Саратовской области, говорится в сообщении ведомства. Таким образом, общее число уголовных дел, возбужденных в связи с данными о пытках в колонии под Саратовом, увеличилось до семи.

По двум фактам действия квалифицируются по статье о насильственных действиях сексуального характера (ст. 132 УК РФ), еще в двух случаях — превышения должностных полномочий, совершенное с применением насилия и угрозой его применения (ст. 286 УК). 

Помимо этого региональное следственное управление СК расследует еще три уголовных дела по четырем эпизодам преступлений о насильственных действиях сексуального характера. 

В пресс-службе ФСИН сообщили, что начальник тюремной больницы в Саратовской области Павел Гаценко, замначальника по безопасности и оперативной работе, полковник внутренней службы Сергей Салов, начальник оперативного отдела, майор внутренней службы Антон Бочков и начальник отдела безопасности, подполковник внутренней службы Сергей Мальцев уволены из ФСИН по отрицательным мотивам. 

5 октября ФСИН начала проверку после публикации материала о пытках. Директор ведомства Александр Калашников направил в Саратовскую область группу сотрудников центрального аппарата ведомства. 

Проверку начали проводить после того, как основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин в своем Facebook сообщил, что сотрудники организации вывезли из России «секретный видеоархив» российских спецслужб, в котором, в частности, есть записи с пытками и изнасилованиями заключенных в колониях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле знают о появлении информации о пытках в колонии в Саратовской области, а информацию, опубликованную Осечкиным, необходимо проверить. 

До этого, в начале сентября, Gulagu.net на своем Youtube-канале также показал возможные фрагменты этого видеоархива, которые касаются пыток и издевательств, в том числе сексуального характера, в областной туберкулезной больнице № 1 (ОТБ-1) управления ФСИН по Саратовской области.

Впервые о пытках в Саратовской колонии в январе текущего года Gulagu.net сообщил со ссылкой на родственников заключенных в январе текущего года. Через полтора месяца «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на источники, что в связи с этой информацией было возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц с особой жестокостью.

Правозащитный проект Gulagu.net прекратил работу в России в мае текущего года, однако анонсировал работу над новыми расследованиями. Он был основан в 2011 г. для защиты прав заключенных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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