СК возбудил уголовные дела после публикаций о пытках заключенных под Саратовом
СК возбудил еще четыре уголовных дела после публикации информации о пытках осужденных в тюремной больнице в Саратовской области, говорится в сообщении ведомства. Таким образом, общее число уголовных дел, возбужденных в связи с данными о пытках в колонии под Саратовом, увеличилось до семи.
По двум фактам действия квалифицируются по статье о насильственных действиях сексуального характера (ст. 132 УК РФ), еще в двух случаях — превышения должностных полномочий, совершенное с применением насилия и угрозой его применения (ст. 286 УК).
Помимо этого региональное следственное управление СК расследует еще три уголовных дела по четырем эпизодам преступлений о насильственных действиях сексуального характера.
В пресс-службе ФСИН сообщили, что начальник тюремной больницы в Саратовской области Павел Гаценко, замначальника по безопасности и оперативной работе, полковник внутренней службы Сергей Салов, начальник оперативного отдела, майор внутренней службы Антон Бочков и начальник отдела безопасности, подполковник внутренней службы Сергей Мальцев уволены из ФСИН по отрицательным мотивам.
5 октября ФСИН начала проверку после публикации материала о пытках. Директор ведомства Александр Калашников направил в Саратовскую область группу сотрудников центрального аппарата ведомства.
Проверку начали проводить после того, как основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин в своем Facebook сообщил, что сотрудники организации вывезли из России «секретный видеоархив» российских спецслужб, в котором, в частности, есть записи с пытками и изнасилованиями заключенных в колониях.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле знают о появлении информации о пытках в колонии в Саратовской области, а информацию, опубликованную Осечкиным, необходимо проверить.
До этого, в начале сентября, Gulagu.net на своем Youtube-канале также показал возможные фрагменты этого видеоархива, которые касаются пыток и издевательств, в том числе сексуального характера, в областной туберкулезной больнице № 1 (ОТБ-1) управления ФСИН по Саратовской области.
Впервые о пытках в Саратовской колонии в январе текущего года Gulagu.net сообщил со ссылкой на родственников заключенных в январе текущего года. Через полтора месяца «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на источники, что в связи с этой информацией было возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц с особой жестокостью.
Правозащитный проект Gulagu.net прекратил работу в России в мае текущего года, однако анонсировал работу над новыми расследованиями. Он был основан в 2011 г. для защиты прав заключенных.