СК возбудил дело после сообщений о надругательстве над осужденным под Саратовом
Следственный комитет (СК) РФ по Саратовской области после проверки сообщений СМИ возбудил уголовное дело о надругательстве над осужденным, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области по итогам проверки сообщения, размещенного в средствах массовой информации о совершении противоправных действий в отношении осужденного, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору)», — говорится в сообщении СК.
Расследование дела ведется следственной группой, в состав которой вошли следователи и криминалисты регионального СК. В данный момент они устанавливают обстоятельства произошедшего, подчеркнули в ведомстве.
5 октября для проверки сообщений о противоправных действиях в отношении мужчины в Саратовскую область отправились сотрудники центрального аппарата ФСИН России. Поводом для проверки стала опубликованная в интернете видеозапись. Ее автор утверждает, что запись сделана в Областной туберкулезной больнице № 1 УФСИН по Саратовской области, сообщает «РИА Новости».