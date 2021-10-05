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СК возбудил дело после сообщений о надругательстве над осужденным под Саратовом

Ведомости

Следственный комитет (СК) РФ по Саратовской области после проверки сообщений СМИ возбудил уголовное дело о надругательстве над осужденным, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области по итогам проверки сообщения, размещенного в средствах массовой информации о совершении противоправных действий в отношении осужденного, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору)», — говорится в сообщении СК.

Расследование дела ведется следственной группой, в состав которой вошли следователи и криминалисты регионального СК. В данный момент они устанавливают обстоятельства произошедшего, подчеркнули в ведомстве.

5 октября для проверки сообщений о противоправных действиях в отношении мужчины в Саратовскую область отправились сотрудники центрального аппарата ФСИН России. Поводом для проверки стала опубликованная в интернете видеозапись. Ее автор утверждает, что запись сделана в Областной туберкулезной больнице № 1 УФСИН по Саратовской области, сообщает «РИА Новости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных