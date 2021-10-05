СК возбудил дело после сообщений о надругательстве над осужденным под Саратовом

5 октября для проверки сообщений о противоправных действиях в отношении мужчины в Саратовскую область отправились сотрудники центрального аппарата ФСИН России. Поводом для проверки стала опубликованная в интернете видеозапись. Ее автор утверждает, что запись сделана в Областной туберкулезной больнице № 1 УФСИН по Саратовской области, сообщает «РИА Новости».