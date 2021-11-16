Генпрокурор сообщил о 12 уголовных делах по делу о пытках в саратовской колонии
12 уголовных дел было возбуждено после публикации видеоархива с пытками заключенных в туберкулезной больнице ОТБ-1 Саратовской колонии. Об этом сообщил генпрокурор Игорь Краснов в ходе выступления в Госдуме. Трансляция выступления велась на Youtube.
«По всем известной ситуации в Саратовской области, в Саратовской туберкулезной больнице в настоящее время расследуются 12 уголовных дел об изнасилованиях, вымогательствах, превышениях должностных полномочий. Ряду лиц уже предъявлены соответствующие обвинения. Генеральная прокуратура контролирует расследование этих уголовных дел», — сказал он.
Краснов также заявил, что проблема применения насилия к заключенным в местах лишения свободы «не теряет свою актуальность вот уже много лет». «Примерно две недели назад я дал поручения своим подчиненным пересмотреть и изменить подходы в организации надзора в этой сфере. Прежде всего мы начнем с проверки эффективности использования бюджетных средств, которые выделяются на модернизацию всей пенитенциарной системы», — сказал он.
За первые девять месяцев 2021 г. органы прокуратуры выявили более 103 000 случаев нарушения законов, отметил генпрокурор. Факты насилия к заключенным допускались в пенитенциарных системах Иркутской и Саратовской областей, а также в ряде других регионов. «Реализация мер реагирования по всем этим фактам взята под мой личный контроль», — сказал он.
В начале октября правозащитный проект Gulagu.net выложил в сеть свыше 40 гигабайтов со сценами насилия, в том числе сексуального, в отношении заключенных в тюремной больнице в Саратовской области. Вскоре Gulagu.net сообщил о получении видео с пытками еще в четырех колониях.
Архив правозащитникам предоставил программист Сергей Савельев, который отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в ОТБ-1. В конце октября МВД России объявило Савельева в розыск. Его заочно арестовали по делу о «неправомерном доступе к компьютерной информации» (ч. 2 ст. 272 УК).
Следственный комитет сообщал, что возбудил семь уголовных дел — по пяти эпизодам насильственных действий сексуального характера и по двум эпизодам превышения полномочий с применением насилия. На фоне скандала были уволены 18 сотрудников ФСИН, в том числе глава УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов и Павел Гаценко, начальник туберкулезной больницы, где, как сообщили Gulagu.net, происходили преступления.
12 ноября основателя Gulagu.net Владимира Овечкина объявили в розыск, его карточка появилась в базе разыскиваемых лиц МВД. В базе говорится, что Осечкин разыскивается по статье УК, из особых примет — он «переобъявлен» в розыск. В 2020 г. Осечкину было предъявлено обвинение по делу о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ). После этого он был объявлен в розыск. С 2015 г. Осечкин не живет в России.