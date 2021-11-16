Генпрокурор сообщил о 12 уголовных делах по делу о пытках в саратовской колонии

12 ноября основателя Gulagu.net Владимира Овечкина объявили в розыск, его карточка появилась в базе разыскиваемых лиц МВД. В базе говорится, что Осечкин разыскивается по статье УК, из особых примет — он «переобъявлен» в розыск. В 2020 г. Осечкину было предъявлено обвинение по делу о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ). После этого он был объявлен в розыск. С 2015 г. Осечкин не живет в России.