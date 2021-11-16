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Генпрокурор сообщил о 12 уголовных делах по делу о пытках в саратовской колонии

Ведомости

12 уголовных дел было возбуждено после публикации видеоархива с пытками заключенных в туберкулезной больнице ОТБ-1 Саратовской колонии. Об этом сообщил генпрокурор Игорь Краснов в ходе выступления в Госдуме. Трансляция выступления велась на Youtube. 

«По всем известной ситуации в Саратовской области, в Саратовской туберкулезной больнице в настоящее время расследуются 12 уголовных дел об изнасилованиях, вымогательствах, превышениях должностных полномочий. Ряду лиц уже предъявлены соответствующие обвинения. Генеральная прокуратура контролирует расследование этих уголовных дел», — сказал он. 

Краснов также заявил, что проблема применения насилия к заключенным в местах лишения свободы «не теряет свою актуальность вот уже много лет». «Примерно две недели назад я дал поручения своим подчиненным пересмотреть и изменить подходы в организации надзора в этой сфере. Прежде всего мы начнем с проверки эффективности использования бюджетных средств, которые выделяются на модернизацию всей пенитенциарной системы», — сказал он. 

За первые девять месяцев 2021 г. органы прокуратуры выявили более 103 000 случаев нарушения законов, отметил генпрокурор. Факты насилия к заключенным допускались в пенитенциарных системах Иркутской и Саратовской областей, а также в ряде других регионов. «Реализация мер реагирования по всем этим фактам взята под мой личный контроль», — сказал он. 

В начале октября правозащитный проект Gulagu.net выложил в сеть свыше 40 гигабайтов со сценами насилия, в том числе сексуального, в отношении заключенных в тюремной больнице в Саратовской области. Вскоре Gulagu.net сообщил о получении видео с пытками еще в четырех колониях. 

Архив правозащитникам предоставил программист Сергей Савельев, который отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в ОТБ-1. В конце октября МВД России объявило Савельева в розыск. Его заочно арестовали по делу о «неправомерном доступе к компьютерной информации» (ч. 2 ст. 272 УК).

Следственный комитет сообщал, что возбудил семь уголовных дел — по пяти эпизодам насильственных действий сексуального характера и по двум эпизодам превышения полномочий с применением насилия. На фоне скандала были уволены 18 сотрудников ФСИН, в том числе глава УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов и Павел Гаценко, начальник туберкулезной больницы, где, как сообщили Gulagu.net, происходили преступления.

12 ноября основателя Gulagu.net Владимира Овечкина объявили в розыск, его карточка появилась в базе разыскиваемых лиц МВД.  В базе говорится, что Осечкин разыскивается по статье УК, из особых примет — он «переобъявлен» в розыск. В 2020 г. Осечкину было предъявлено обвинение по делу о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ). После этого он был объявлен в розыск. С 2015 г. Осечкин не живет в России. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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