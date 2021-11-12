Основателя Gulagu.net Владимира Осечкина «переобъявили» в розыск

Архив правозащитникам предоставил гражданин Белоруссии Сергей Савельев, который отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в ОТБ-1. В конце октября МВД России объявило Савельева в розыск. Его заочно арестовали по делу о «неправомерном доступе к компьютерной информации» (ч. 2 ст. 272 УК). 10 ноября прокуратура отменила постановление о возбуждении против него уголовного дела. Прокурор передал материалы для проверки из полиции в Следственный комитет.