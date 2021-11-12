Основателя Gulagu.net Владимира Осечкина «переобъявили» в розыск
МВД «переобъявило» в розыск основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина, его карточка появилась в базе разыскиваемых лиц, сообщил «Интерфакс», а также сам Осечкин в телеграм-канале проекта. В базе говорится, что Осечкин разыскивается по статье УК, из особых примет — он «переобъявлен» в розыск.
В 2020 г. Осечкину было предъявлено обвинение по делу о мошенничестве (ч.2 ст. 159 УК РФ). После этого он был объявлен в розыск. С 2015 г. Осечкин не живет в России.
В начале октября Gulagu.net выложил в сеть свыше 40 гигабайтов со сценами насилия в отношении заключенных в тюремной больнице в Саратовской области. Вскоре Gulagu.net сообщил о получении видео с пытками еще в четырех колониях.
Архив правозащитникам предоставил гражданин Белоруссии Сергей Савельев, который отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в ОТБ-1. В конце октября МВД России объявило Савельева в розыск. Его заочно арестовали по делу о «неправомерном доступе к компьютерной информации» (ч. 2 ст. 272 УК). 10 ноября прокуратура отменила постановление о возбуждении против него уголовного дела. Прокурор передал материалы для проверки из полиции в Следственный комитет.
После публикации материалов Следственный комитет возбудил семь уголовных дел — по пяти эпизодам насильственных действий сексуального характера и по двум эпизодам превышения полномочий с применением насилия. На фоне скандала было уволено несколько сотрудников ФСИН, в том числе глава УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов и Павел Гаценко, начальник туберкулезной больницы, где, как сообщили Gulagu.net, происходили преступления.