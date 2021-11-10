Прокуратура прекратила дело против передавшего видео с пытками в колониях Савельева
Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении белоруса Сергея Савельева, обнародовавшего видео с пытками в саратовской тюрьме. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Савельева Снежану Мунтян.
Прокурор передал материалы для проверки из полиции в Главное следственное управление Следственного комитета, уточнила адвокат.
«Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Сергея Савельева 27 октября текущего года было отменено прокуратурой. Но рано радоваться. Отметить-то отменили, но направили для проведения проверки в порядке статей 144-145 УПК РФ в ГСУ СК России», — сказала собеседница агентства.
По информации «Интерфакса», карточка с информацией о розыске Савельева исчезла из базы разыскиваемых лиц МВД РФ.
В начале октября Gulagu.net выложил в сеть свыше 40 гигабайтов со сценами насилия, в том числе сексуального, в отношении заключенных в тюремной больнице в Саратовской области. Вскоре Gulagu.net сообщил о получении видео с пытками еще в четырех колониях.
Архив правозащитникам предоставил Савельев, который отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в ОТБ-1. В конце октября МВД России объявило Савельева в розыск. Его заочно арестовали по делу о «неправомерном доступе к компьютерной информации» (ч. 2 ст. 272 УК).
Следственный комитет возбудил семь уголовных дел — по пяти эпизодам насильственных действий сексуального характера и по двум эпизодам превышения полномочий с применением насилия. На фоне скандала было уволено несколько сотрудников ФСИН, в том числе глава УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов и Павел Гаценко, начальник туберкулезной больницы, где, как сообщили Gulagu.net, происходили преступления.