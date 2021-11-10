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Прокуратура прекратила дело против передавшего видео с пытками в колониях Савельева

Ведомости

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении белоруса Сергея Савельева, обнародовавшего видео с пытками в саратовской тюрьме. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Савельева Снежану Мунтян.

Прокурор передал материалы для проверки из полиции в Главное следственное управление Следственного комитета, уточнила адвокат. 

«Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Сергея Савельева 27 октября текущего года было отменено прокуратурой. Но рано радоваться. Отметить-то отменили, но направили для проведения проверки в порядке статей 144-145 УПК РФ в ГСУ СК России», — сказала собеседница агентства.

По информации «Интерфакса», карточка с информацией о розыске Савельева исчезла из базы разыскиваемых лиц МВД РФ.

В начале октября Gulagu.net выложил в сеть свыше 40 гигабайтов со сценами насилия, в том числе сексуального, в отношении заключенных в тюремной больнице в Саратовской области. Вскоре Gulagu.net сообщил о получении видео с пытками еще в четырех колониях. 

Архив правозащитникам предоставил Савельев, который отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в ОТБ-1. В конце октября МВД России объявило Савельева в розыск. Его заочно арестовали по делу о «неправомерном доступе к компьютерной информации» (ч. 2 ст. 272 УК).

Следственный комитет возбудил семь уголовных дел — по пяти эпизодам насильственных действий сексуального характера и по двум эпизодам превышения полномочий с применением насилия. На фоне скандала было уволено несколько сотрудников ФСИН, в том числе глава УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов и Павел Гаценко, начальник туберкулезной больницы, где, как сообщили Gulagu.net, происходили преступления.

Ранее по теме: ФСИН уволила 18 сотрудников после сообщений о пытках в саратовской колонии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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