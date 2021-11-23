ФСИН поддержала ужесточение наказания за пытки заключенных
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) впервые официально поддержала ужесточение наказания для своих сотрудников за пытки заключенных, такая позиция была высказана на заседании профильной рабочей группы в Совете федерации, сообщил «Коммерсантъ».
Законопроект обсудили омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова, сенатор Людмила Нарусова (автор документа), правозащитники, адвокаты, представители ФСИН и Генпрокуратуры. Представители МВД, СКР и Минюста не пришли на заседание группы. Нарусова и другие сенаторы — авторы законопроекта считают, что пытки заключенных сотрудниками ФСИН нужно выделить в отдельный состав преступления и увеличить наказание за это до 10 лет лишения свободы. По мнению Москальковой, до конца года нужно решить, создавать ли новый закон против пыток или внести поправки в действующее законодательство.
Замначальника правового управления ФСИН Надежда Городничая заявила, что «преступность такого рода деяний представляется урегулированной в национальном законодательстве». Городничая отметила, что в целом идея ужесточения наказания за пытки для сотрудников ФСИН поддерживается руководством службы, но вопрос о введении новой статьи требует дополнительной проработки.
Представитель Генпрокуратуры Дмитрий Суханов заявил, что уголовно-правовую систему «продолжает лихорадить». В этом году по фактам насилия над обвиняемыми и осужденными в учреждениях ФСИН было возбуждено более 35 уголовных дел. Прокурор отдела правового управления Генпрокуратуры Аркадий Гриненко заявил, что ведомство особо тщательно изучит законопроект, который нужно подготовить до конца года.
В начале октября Gulagu.net выложил в сеть свыше 40 гигабайтов со сценами насилия, в том числе сексуального, в отношении заключенных в тюремной больнице в Саратовской области. Вскоре Gulagu.net сообщил о получении видео с пытками еще в четырех колониях.
Архив правозащитникам предоставил белорус Сергей Савельев, который отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в ОТБ-1. В конце октября МВД России объявило Савельева в розыск. Его заочно арестовали по делу о «неправомерном доступе к компьютерной информации» (ч. 2 ст. 272 УК), затем арест отменили.