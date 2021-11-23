ФСИН поддержала ужесточение наказания за пытки заключенных

Законопроект обсудили омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова, сенатор Людмила Нарусова (автор документа), правозащитники, адвокаты, представители ФСИН и Генпрокуратуры. Представители МВД, СКР и Минюста не пришли на заседание группы. Нарусова и другие сенаторы — авторы законопроекта считают, что пытки заключенных сотрудниками ФСИН нужно выделить в отдельный состав преступления и увеличить наказание за это до 10 лет лишения свободы. По мнению Москальковой, до конца года нужно решить, создавать ли новый закон против пыток или внести поправки в действующее законодательство.