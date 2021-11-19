В Совфеде разработали законопроект об ужесточении наказания за пытки заключенных
Глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда Людмила Нарусова и еще несколько сенаторов разработали законопроект, предусматривающий наказание до 10 лет лишения свободы для сотрудников ФСИН и правоохранительных органов за пытки и издевательства над заключенными, сообщил «Коммерсантъ».
Документ планируется обсудить 22 ноября на заседании специально созданной в Совфеде рабочей группы, которую возглавляет Нарусова. В обсуждении законопроекта примут участие глава ФСИН Александр Калашников, замгенпрокурора Николай Винниченко и омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова, которая принимала участие в работе над законопроектом.
По словам Нарусовой, законопроект разрабатывался весной 2019 г., когда стало известно о пытках в колонии в Ярославской области, а недавние публикации новых видео пыток в туберкулезной больнице для заключенных в Саратовской области стали толчком для рассмотрения документа.
В законопроекте говорится, что работа в правоохранительных органах и уголовно-исправительной системе должна быть отягчающим обстоятельством при пытках заключенных, наказание должно составлять до десяти лет лишения свободы. Сейчас, согласно ст. 117 УК РФ (истязание), наказание за пытки составляет до семи лет лишения свободы.
В начале октября Gulagu.net выложил в сеть свыше 40 гигабайтов со сценами насилия, в том числе сексуального, в отношении заключенных в тюремной больнице в Саратовской области. Вскоре Gulagu.net сообщил о получении видео с пытками еще в четырех колониях.
Архив правозащитникам предоставил белорус Сергей Савельев, который отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в ОТБ-1. В конце октября МВД России объявило Савельева в розыск. Его заочно арестовали по делу о «неправомерном доступе к компьютерной информации» (ч. 2 ст. 272 УК), затем арест отменили.