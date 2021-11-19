В Совфеде разработали законопроект об ужесточении наказания за пытки заключенных

В законопроекте говорится, что работа в правоохранительных органах и уголовно-исправительной системе должна быть отягчающим обстоятельством при пытках заключенных, наказание должно составлять до десяти лет лишения свободы. Сейчас, согласно ст. 117 УК РФ (истязание), наказание за пытки составляет до семи лет лишения свободы.