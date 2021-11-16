Суд отменил арест обнародовавшего видео с пытками саратовских заключенных
Первый кассационный суд общей юрисдикции отменил решение о заочном аресте белорусского программиста Сергея Савельева, который передал правозащитному проекту Gulagu.net видеозаписи с пытками заключенных в саратовской колонии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.
10 ноября прокурор Саратовской области Сергей Филипенко отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Савельева. Прокурор передал материалы для проверки из полиции в Главное следственное управление Следственного комитета, сообщала адвокат Савельева Снежана Мунтян.
В начале октября Gulagu.net выложил в сеть свыше 40 гигабайтов со сценами насилия, в том числе сексуального, в отношении заключенных в тюремной больнице в Саратовской области. Вскоре Gulagu.net сообщил о получении видео с пытками еще в четырех колониях.
Архив правозащитникам предоставил Савельев, который отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в ОТБ-1. В конце октября МВД России объявило Савельева в розыск. Его заочно арестовали по делу о «неправомерном доступе к компьютерной информации» (ч. 2 ст. 272 УК).