Путину доложили о пытках над заключенными в Саратове
Информация о ситуации в Саратовской области, где пытали заключенных, доведена до Кремля, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Они [сведения] доведены, более того, они стали поводом для достаточно активных энергичных проверочных действий со стороны соответствующих ведомств. Нужно дождаться результатов этих проверок», — сказал он.
Ранее, 5 октября, Песков рассказал журналистам, что в Кремле читали о том, что в сети появились материалы о пытках над заключенными в Саратовской тюремной больнице. Однако тогда пресс-секретарь президента отметил, что подлинность обнародованной информации нужно подтвердить. Произошедшее он назвал поводом для серьезного разбирательства.
4 октября основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил на своей странице в Facebook, что эксперты организации вывезли из России «секретный видеоархив российских спецслужб», где якобы унижали осужденных и принуждали их выполнять поручения кураторов. После этого на Youtube стали выходить ролики, где к заключенным, находящимся в межобластной туберкулезной больнице № 1 управления ФСИН России по Саратовской области, применяется насилие, в том числе сексуальное.
В связи с этим ФСИН начала проверку, а Следственный комитет возбудил семь уголовных дел по статьям о насилии и превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия и угрозой его применения. В последнем из ведомств уточнили, что преступления против заключенных совершались в Саратовской больнице в период с января 2020 г. по май 2021 г.
6 октября директор ФСИН Александр Калашников уволил четырех сотрудников указанной больницы «по отрицательным мотивам». Кроме того, в отставку ушел начальник управления ФСИН по Саратовской области, полковник Алексей Федотов.