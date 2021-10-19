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Путину доложили о пытках над заключенными в Саратове

Ведомости

Информация о ситуации в Саратовской области, где пытали заключенных, доведена до Кремля, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Они [сведения] доведены, более того, они стали поводом для достаточно активных энергичных проверочных действий со стороны соответствующих ведомств. Нужно дождаться результатов этих проверок», — сказал он.

Ранее, 5 октября, Песков рассказал журналистам, что в Кремле читали о том, что в сети появились материалы о пытках над заключенными в Саратовской тюремной больнице. Однако тогда пресс-секретарь президента отметил, что подлинность обнародованной информации нужно подтвердить. Произошедшее он назвал поводом для серьезного разбирательства. 

4 октября основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил на своей странице в Facebook, что эксперты организации вывезли из России «секретный видеоархив российских спецслужб», где якобы унижали осужденных и принуждали их выполнять поручения кураторов. После этого на Youtube стали выходить ролики, где к заключенным, находящимся в межобластной туберкулезной больнице № 1 управления ФСИН России по Саратовской области, применяется насилие, в том числе сексуальное.

В связи с этим ФСИН начала проверку, а Следственный комитет возбудил семь уголовных дел по статьям о насилии и превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия и угрозой его применения. В последнем из ведомств уточнили, что преступления против заключенных совершались в Саратовской больнице в период с января 2020 г. по май 2021 г.

6 октября директор ФСИН Александр Калашников уволил четырех сотрудников указанной больницы «по отрицательным мотивам». Кроме того, в отставку ушел начальник управления ФСИН по Саратовской области, полковник Алексей Федотов.

Ранее по теме: Глава ФСИН уволил четырех сотрудников после видео насилия над заключенными

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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