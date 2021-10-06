Глава ФСИН уволил четырех сотрудников после видео насилия над заключенными
Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников уволил «по отрицательным мотивам» начальника межобластной туберкулезной больницы № 1 управления ФСИН России по Саратовской области, полковника внутренней службы Павла Гаценко, заместителя начальника по безопасности и оперативной работе, полковника внутренней службы Сергея Салова, начальника оперативного отдела, майора внутренней службы Антона Бочкова и начальника отдела безопасности, подполковника внутренней службы Сергея Мальцева. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Работа по выявлению фактов насилия в отношении осужденных ведется ФСИН России на постоянной основе, примером тому является Иркутская область, Ярославская область и другие. Все виновные в совершенных преступлениях несут ответственность по всей строгости закона», — заявили во ФСИН.
По факту произошедшего ведомство начало проверку. Ее результаты передадут в Следственный комитет (СК) России для принятия процессуального решения.
4 октября основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил на своей странице в Facebook, что эксперты организации вывезли из России секретный видеоархив российских спецслужб, с помощью которого оперативники ФСБ и ФСИН якобы унижали осужденных и принуждали их выполнять поручения кураторов. После этого на Youtube стали выходить ролики, где к заключенным указанной больницы применяется насилие, в том числе сексуальное.
ФСИН начала проверку на следующий день. Также СМИ сообщили, что начальник управления ФСИН по Саратовской области, полковник Алексей Федотов подал в отставку. В сегодняшнем сообщении ведомства говорится, что документы об освобождении его от должности были поданы еще 22 сентября «за серьезные просчеты в оперативно-служебной деятельности».
На данный момент СК возбудил семь уголовных дел по факту насилия над заключенными в Саратовской тюремной больнице. В ведомстве уточнили, что преступления совершались в период с января 2020 г. по май 2021 г.