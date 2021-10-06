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Глава ФСИН уволил четырех сотрудников после видео насилия над заключенными

Ведомости

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников уволил «по отрицательным мотивам» начальника межобластной туберкулезной больницы № 1 управления ФСИН России по Саратовской области, полковника внутренней службы Павла Гаценко, заместителя начальника по безопасности и оперативной работе, полковника внутренней службы Сергея Салова, начальника оперативного отдела, майора внутренней службы Антона Бочкова и начальника отдела безопасности, подполковника внутренней службы Сергея Мальцева. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Работа по выявлению фактов насилия в отношении осужденных ведется ФСИН России на постоянной основе, примером тому является Иркутская область, Ярославская область и другие. Все виновные в совершенных преступлениях несут ответственность по всей строгости закона», — заявили во ФСИН.

По факту произошедшего ведомство начало проверку. Ее результаты передадут в Следственный комитет (СК) России для принятия процессуального решения.

4 октября основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил на своей странице в Facebook, что эксперты организации вывезли из России секретный видеоархив российских спецслужб, с помощью которого оперативники ФСБ и ФСИН якобы унижали осужденных и принуждали их выполнять поручения кураторов. После этого на Youtube стали выходить ролики, где к заключенным указанной больницы применяется насилие, в том числе сексуальное. 

ФСИН начала проверку на следующий день. Также СМИ сообщили, что начальник управления ФСИН по Саратовской области, полковник Алексей Федотов подал в отставку. В сегодняшнем сообщении ведомства говорится, что документы об освобождении его от должности были поданы еще 22 сентября «за серьезные просчеты в оперативно-служебной деятельности».

На данный момент СК возбудил семь уголовных дел по факту насилия над заключенными в Саратовской тюремной больнице. В ведомстве уточнили, что преступления совершались в период с января 2020 г. по май 2021 г.

Ранее по теме: СК возбудил уголовные дела после публикаций о пытках заключенных под Саратовом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных