СМИ назвали причину отставки Калашникова с поста главы ФСИН

О пытках в колониях стало известно в начале октября. Правозащитный проект Gulagu.net выложил в сеть свыше 40 гигабайтов со сценами насилия в отношении заключенных в туберкулезной тюремной больнице в Саратовской области. Вскоре Gulagu.net сообщил о получении видео с пытками еще в четырех колониях. Архив правозащитникам предоставил программист Сергей Савельев, который отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в ОТБ-1.