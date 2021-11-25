СМИ назвали причину отставки Калашникова с поста главы ФСИН
Александр Калашников был отправлен в отставку с должности главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в связи с резонансной публикацией видео о пытках в СИЗО и колониях Саратовской области и других регионов, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
«Получившие широкий общественный резонанс инциденты, связанные с пытками в колониях и СИЗО Саратовской области и других регионах, стали основной причиной отставки Калашникова», — рассказал собеседник агентства.
По данным «Коммерсанта», на фоне скандала с публикацией видео пыток Калашникову рекомендовали подать президенту рапорт об уходе в отставку. По некоторым данным, Калашников был направлен из ФСБ (ранее он возглавлял управление службы по Красноярскому краю) с сохранением звания, поэтому теперь может вернуться в службу безопасности.
Ранее сегодня президент России Владимир Путин отправил Калашникова в отставку. На его место был назначен замглавы МВД Аркадий Гостев.
О пытках в колониях стало известно в начале октября. Правозащитный проект Gulagu.net выложил в сеть свыше 40 гигабайтов со сценами насилия в отношении заключенных в туберкулезной тюремной больнице в Саратовской области. Вскоре Gulagu.net сообщил о получении видео с пытками еще в четырех колониях. Архив правозащитникам предоставил программист Сергей Савельев, который отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в ОТБ-1.
О ситуации доложили Путину, рассказал 19 октября журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
16 ноября генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что в связи с произошедшим возбуждено 12 уголовных дел по статье об изнасилованиях, вымогательствах и превышениях должностных полномочий. Некоторым лицам уже предъявлены обвинения.