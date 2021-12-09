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Путин назвал зачастую неоправданным заключение в СИЗО обвиняемых в преступлениях

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил, что часто мера пресечения в виде ареста для обвиняемых в преступлениях является неоправданной. По его словам, суды могут и должны использовать другие меры пресечения, такие как домашний арест или запрет определенных действий. 

«Домашний арест и браслеты — это должно и может быть использовано с точки зрения контроля за человеком, в отношении которого есть подозрения, что он совершил уголовное деяние. Конечно, засаживать человека за решетку и в камеру часто совершенно неоправданно», — сказал президент на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), отвечая на вопрос члена СПЧ Евы Меркачевой. 

По словам Меркачевой, «следствие зачастую использует механизм заключения под стражу с целью давления». Президент в свою очередь подчеркнул, что данная тема является очень важной, а такие действия — недопустимыми. 

«Безусловно, очень важная для всех нас тема. Вещи абсолютно недопустимые. Чего там комментировать? Все правильно вы говорите, работать надо по этому направлению последовательно и добавиться нужных нам результатов», — сказал президент. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных