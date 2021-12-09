Путин назвал зачастую неоправданным заключение в СИЗО обвиняемых в преступлениях
Президент России Владимир Путин заявил, что часто мера пресечения в виде ареста для обвиняемых в преступлениях является неоправданной. По его словам, суды могут и должны использовать другие меры пресечения, такие как домашний арест или запрет определенных действий.
«Домашний арест и браслеты — это должно и может быть использовано с точки зрения контроля за человеком, в отношении которого есть подозрения, что он совершил уголовное деяние. Конечно, засаживать человека за решетку и в камеру часто совершенно неоправданно», — сказал президент на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), отвечая на вопрос члена СПЧ Евы Меркачевой.
По словам Меркачевой, «следствие зачастую использует механизм заключения под стражу с целью давления». Президент в свою очередь подчеркнул, что данная тема является очень важной, а такие действия — недопустимыми.
«Безусловно, очень важная для всех нас тема. Вещи абсолютно недопустимые. Чего там комментировать? Все правильно вы говорите, работать надо по этому направлению последовательно и добавиться нужных нам результатов», — сказал президент.