Путин назвал зачастую неоправданным заключение в СИЗО обвиняемых в преступлениях

«Домашний арест и браслеты — это должно и может быть использовано с точки зрения контроля за человеком, в отношении которого есть подозрения, что он совершил уголовное деяние. Конечно, засаживать человека за решетку и в камеру часто совершенно неоправданно», — сказал президент на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), отвечая на вопрос члена СПЧ Евы Меркачевой.