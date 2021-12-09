Умерла директор благотворительного фонда Хабенского Алена Мешкова
На 45-м году жизни умерла директор благотворительного фонда Константина Хабенского Алена Мешкова. Она скончалась после продолжительной болезни, сообщается на сайте фонда.
В фонде отметили, что благодаря Мешковой он стал «большим, масштабным проектом, которому доверяют и уважают». Она работала в организации девять лет.
Благотворительный фонд Константина Хабенского помогаем детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного и спинного мозга. Он был основан в 2008 г.
Мешкова до прихода на работу в благотворительный фонд работала продюсером на «Нашем радио» и на «Первом канале», входила в оргкомитет зимних Олимпийских игр в Сочи, а также занималась развитием столичных парков в департаменте культуры Москвы.