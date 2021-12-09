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Умерла директор благотворительного фонда Хабенского Алена Мешкова

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На 45-м году жизни умерла директор благотворительного фонда Константина Хабенского Алена Мешкова. Она скончалась после продолжительной болезни, сообщается на сайте фонда. 

В фонде отметили, что благодаря Мешковой он стал «большим, масштабным проектом, которому доверяют и уважают». Она работала в организации девять лет. 

Благотворительный фонд Константина Хабенского помогаем детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного и спинного мозга. Он был основан в 2008 г. 

Мешкова до прихода на работу в благотворительный фонд работала продюсером на «Нашем радио» и на «Первом канале», входила в оргкомитет зимних Олимпийских игр в Сочи, а также занималась развитием столичных парков в департаменте культуры Москвы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных