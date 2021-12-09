Press Emblem Campaign: в 2021 году в мире убили 77 журналистов

Самыми опасными в этом году для журналистов стали Афганистан и Мексика. В Афганистане за текущий год было убито 12 журналистов, в Мексике — 10 журналистов. Также среди опасных стран для работы журналистов PEC указывает Пакистан (семь погибших за год), Индию (шесть погибших), Филиппины и Йемен (по четверо погибших) и Демократическую Республику Конго (трое погибших).