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Press Emblem Campaign: в 2021 году в мире убили 77 журналистов

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По меньшей мере 77 журналистов были убиты в 2021 г., говорится в отчете швейцарской неправительственной организация Press Emblem Campaign (PEC). 

«С января 77 сотрудников СМИ были убиты в 28 государствах мира», — говорится в отчете PEC. 

Самыми опасными в этом году для журналистов стали Афганистан и Мексика. В Афганистане за текущий год было убито 12 журналистов, в Мексике — 10 журналистов.  Также среди опасных стран для работы журналистов PEC указывает Пакистан (семь погибших за год), Индию (шесть погибших), Филиппины и Йемен (по четверо погибших) и Демократическую Республику Конго (трое погибших). 

В прошлом году, по данным PEC, были убиты 88 журналистов, а за 10 лет — 1150 человек. 

Согласно отчету PEC, с начала пандемии коронавируса в марте 2020 г. более 1900 работников прессы умерли вследствие заражения коронавирусом, в том числе по меньшей мере 1300 — в 2021 г.

Press Emblem Campaign, созданная в 2004 г., обладает консультативным статусом при ООН. Периодически организация публикует в Женеве доклады о количестве жертв среди журналистов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных