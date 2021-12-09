Press Emblem Campaign: в 2021 году в мире убили 77 журналистов
По меньшей мере 77 журналистов были убиты в 2021 г., говорится в отчете швейцарской неправительственной организация Press Emblem Campaign (PEC).
«С января 77 сотрудников СМИ были убиты в 28 государствах мира», — говорится в отчете PEC.
Самыми опасными в этом году для журналистов стали Афганистан и Мексика. В Афганистане за текущий год было убито 12 журналистов, в Мексике — 10 журналистов. Также среди опасных стран для работы журналистов PEC указывает Пакистан (семь погибших за год), Индию (шесть погибших), Филиппины и Йемен (по четверо погибших) и Демократическую Республику Конго (трое погибших).
В прошлом году, по данным PEC, были убиты 88 журналистов, а за 10 лет — 1150 человек.
Согласно отчету PEC, с начала пандемии коронавируса в марте 2020 г. более 1900 работников прессы умерли вследствие заражения коронавирусом, в том числе по меньшей мере 1300 — в 2021 г.
Press Emblem Campaign, созданная в 2004 г., обладает консультативным статусом при ООН. Периодически организация публикует в Женеве доклады о количестве жертв среди журналистов.