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Минобороны сообщило о спасении летчиком экипажа самолета с отказавшим двигателем

Ведомости

Старший лейтенант Воздушно-космических сил РФ Максим Кабаков совершил в Псковской области аварийную посадку военно-транспортного самолета, у которого отказал двигатель, и тем самым спас 13 человек, находившихся на борту. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

«В условиях ограниченного времени командир воздушного судна старший лейтенант Максим Кабаков грамотно оценил обстановку, доложил руководителю полетами о нештатной ситуации в воздухе и готовности произвести вынужденную посадку вне аэродрома на площадку, подобранную с воздуха», — рассказали в ведомстве. «Благодаря профессиональным действиям летчика никто из экипажа и личного состава, находившегося на борту, не пострадал», — добавили там.

В министерстве рассказали, что сегодня на аэродроме Кресты в Псковской области проводились плановые учебно-тренировочные полеты самолетов военно-транспортной авиации с десантированием подразделений Воздушно-десантных войск. Когда один из самолетов набрал высоту более 100 м, у него пропала тяга двигателя, ввиду чего судно стало терять скорость.

Сообщается, что на борту находились 10 военных и три члена экипажа. Сам самолет после посадки повреждений не получил. Судно продолжат использовать по назначению после техобслуживания.

В ведомстве отметили, что Кабакова представят к награде «за проявленное мужество».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных