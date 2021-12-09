Минобороны сообщило о спасении летчиком экипажа самолета с отказавшим двигателем

В министерстве рассказали, что сегодня на аэродроме Кресты в Псковской области проводились плановые учебно-тренировочные полеты самолетов военно-транспортной авиации с десантированием подразделений Воздушно-десантных войск. Когда один из самолетов набрал высоту более 100 м, у него пропала тяга двигателя, ввиду чего судно стало терять скорость.