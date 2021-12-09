Минобороны сообщило о спасении летчиком экипажа самолета с отказавшим двигателем
Старший лейтенант Воздушно-космических сил РФ Максим Кабаков совершил в Псковской области аварийную посадку военно-транспортного самолета, у которого отказал двигатель, и тем самым спас 13 человек, находившихся на борту. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
«В условиях ограниченного времени командир воздушного судна старший лейтенант Максим Кабаков грамотно оценил обстановку, доложил руководителю полетами о нештатной ситуации в воздухе и готовности произвести вынужденную посадку вне аэродрома на площадку, подобранную с воздуха», — рассказали в ведомстве. «Благодаря профессиональным действиям летчика никто из экипажа и личного состава, находившегося на борту, не пострадал», — добавили там.
В министерстве рассказали, что сегодня на аэродроме Кресты в Псковской области проводились плановые учебно-тренировочные полеты самолетов военно-транспортной авиации с десантированием подразделений Воздушно-десантных войск. Когда один из самолетов набрал высоту более 100 м, у него пропала тяга двигателя, ввиду чего судно стало терять скорость.
Сообщается, что на борту находились 10 военных и три члена экипажа. Сам самолет после посадки повреждений не получил. Судно продолжат использовать по назначению после техобслуживания.
В ведомстве отметили, что Кабакова представят к награде «за проявленное мужество».