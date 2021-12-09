Суд арестовал ведущего советника департамента Минобороны России
Ведущий советник управления департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Александр Лопатин помещен под домашний арест до 7 февраля, сообщила пресс-служба Басманного суда Москвы. По данным ТАСС, чиновника подозревают в получении взятки на крупную сумму.
«9 декабря 2021 года Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере. — Прим. ред.), Лопатина Александра Михайловича до 7 февраля 2022 года», — заявили в суде.
Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что Лопатина задержали в Москве по подозрению в получении крупной взятки. Вменяемая ему статья предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.
Собеседник агентства не уточнил размер взятки, которую мог получить Лопатин.