Суд арестовал ведущего советника департамента Минобороны России

Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что Лопатина задержали в Москве по подозрению в получении крупной взятки. Вменяемая ему статья предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.