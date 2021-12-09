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Суд арестовал ведущего советника департамента Минобороны России

Ведомости

Ведущий советник управления департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Александр Лопатин помещен под домашний арест до 7 февраля, сообщила пресс-служба Басманного суда Москвы. По данным ТАСС, чиновника подозревают в получении взятки на крупную сумму.

«9 декабря 2021 года Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере. — Прим. ред.), Лопатина Александра Михайловича до 7 февраля 2022 года», — заявили в суде.

Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что Лопатина задержали в Москве по подозрению в получении крупной взятки. Вменяемая ему статья предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

Собеседник агентства не уточнил размер взятки, которую мог получить Лопатин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных