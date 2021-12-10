В Роспотребнадзоре назвали главные отличия течения COVID-19 при «омикроне»

После появления нового штамма коронавируса «омикрон», который является более заразным по сравнению с другими вариантами, Россия ввела обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. Также с 28 ноября Роспотребнадзор ограничил въезд в страну для иностранцев, которые живут или за последние 10 дней были в ЮАР, Ботсване, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбике, на Мадагаскаре, в Эсватини, Танзании и Гонконге. По последним данным ВОЗ, «омикрон» обнаружили в 57 странах мира. В России выявили два случая заражения этим штаммом.