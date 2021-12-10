В Роспотребнадзоре назвали главные отличия течения COVID-19 при «омикроне»
Симптомы коронавируса при «омикроне» могут развиваться намного быстрее, чем при других штаммах, включая «дельту». Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заместителя директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктора медицинских наук Татьяну Руженцову.
Наблюдения показывают, что пациенты также почти не жалуются на потерю обоняния или нарушение вкуса.
«В отличие от "дельта"-штамма и других, ранее известных, пациенты почти не жалуются на потерю обоняния и нарушения вкуса, пока преобладают легкие и средне-тяжелые формы заболевания», — пояснила Руженцова.
Ранее специалист сообщала, что главными симптомами «омикрона» являются слабость и усталость, большинство пациентов также жалуются на повышенную температуру.
Другой специалист, младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина, рассказала агентству, что основная масса заболевших — это молодые люди 20-30 лет, однако клиническая ситуация в России, возможно, будет отличаться.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что двое заболевших россиян, вернувшихся из ЮАР, легко переносят болезнь, других случаев заражения в России не зафиксировано.
После появления нового штамма коронавируса «омикрон», который является более заразным по сравнению с другими вариантами, Россия ввела обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. Также с 28 ноября Роспотребнадзор ограничил въезд в страну для иностранцев, которые живут или за последние 10 дней были в ЮАР, Ботсване, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбике, на Мадагаскаре, в Эсватини, Танзании и Гонконге. По последним данным ВОЗ, «омикрон» обнаружили в 57 странах мира. В России выявили два случая заражения этим штаммом.