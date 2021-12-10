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ТАСС: на Алтае упал вертолет Robinson R-66

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Спасатели нашли место падения легкого вертолета Robinson R-66, который ранее подал сигнал бедствия в Кемеровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По данным агентства, пилот, находившийся на борту, погиб. 

«Со спасательного вертолета обнаружено место падения вертолета в районе Каракольских озер на Алтае», — сказал собеседник агентства.

Как сообщало ранее агентство со ссылкой на Сибирский авиационный поисково-спасательный центр Росавиации, Robinson R-66 подал сигнал бедствия в Кемеровской области. «Был принят сигнал аварийного маяка — экоспаса. И в эти координаты из Горно-Алтайска вылетел спасательный Ми-8», — рассказали в спасательном центре.

Вертолет вылетел из Новокузнецка в район Каракольских озер и пропал с радаров. Около 9:00 зафиксирован сигнал его аварийного маяка. По данным «Интерфакса», вертолет принадлежит компании «Кустардт».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных