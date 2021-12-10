ТАСС: на Алтае упал вертолет Robinson R-66
Спасатели нашли место падения легкого вертолета Robinson R-66, который ранее подал сигнал бедствия в Кемеровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По данным агентства, пилот, находившийся на борту, погиб.
«Со спасательного вертолета обнаружено место падения вертолета в районе Каракольских озер на Алтае», — сказал собеседник агентства.
Как сообщало ранее агентство со ссылкой на Сибирский авиационный поисково-спасательный центр Росавиации, Robinson R-66 подал сигнал бедствия в Кемеровской области. «Был принят сигнал аварийного маяка — экоспаса. И в эти координаты из Горно-Алтайска вылетел спасательный Ми-8», — рассказали в спасательном центре.
Вертолет вылетел из Новокузнецка в район Каракольских озер и пропал с радаров. Около 9:00 зафиксирован сигнал его аварийного маяка. По данным «Интерфакса», вертолет принадлежит компании «Кустардт».