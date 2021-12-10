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СК возбудил уголовное дело после крушения вертолета в Хакасии

Ведомости

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по факту крушения вертолета Robinson R 66 по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека), говорится на сайте ведомства.

По предварительным данным, вертолет Robinson R 66 вылетел 10 декабря около 12:00 по местному времени из Новокузнецка в Кемеровской области в сторону Республики Алтай. После часа полета вертолет не вышел на связь, а через некоторое время сработал аварийный радиомаяк воздушного судна на территории Хакасии. В ходе поисков в районе озера Каракуль обнаружили поврежденный вертолет. На его борту находился командир, который погиб.

Следователи готовятся к выезду на место происшествия. Проводятся следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, добавили в СКР.

На сайте управления МЧС Хакасии говорится, что на место крушения был направлен Ми-8 от координационного центра поиска и спасения из аэропорта Горно-Алтайска, который обнаружил Robinson R 66 в районе озера Каракуль.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных