СК возбудил уголовное дело после крушения вертолета в Хакасии
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по факту крушения вертолета Robinson R 66 по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека), говорится на сайте ведомства.
По предварительным данным, вертолет Robinson R 66 вылетел 10 декабря около 12:00 по местному времени из Новокузнецка в Кемеровской области в сторону Республики Алтай. После часа полета вертолет не вышел на связь, а через некоторое время сработал аварийный радиомаяк воздушного судна на территории Хакасии. В ходе поисков в районе озера Каракуль обнаружили поврежденный вертолет. На его борту находился командир, который погиб.
Следователи готовятся к выезду на место происшествия. Проводятся следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, добавили в СКР.
На сайте управления МЧС Хакасии говорится, что на место крушения был направлен Ми-8 от координационного центра поиска и спасения из аэропорта Горно-Алтайска, который обнаружил Robinson R 66 в районе озера Каракуль.