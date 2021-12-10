СК возбудил уголовное дело после крушения вертолета в Хакасии

По предварительным данным, вертолет Robinson R 66 вылетел 10 декабря около 12:00 по местному времени из Новокузнецка в Кемеровской области в сторону Республики Алтай. После часа полета вертолет не вышел на связь, а через некоторое время сработал аварийный радиомаяк воздушного судна на территории Хакасии. В ходе поисков в районе озера Каракуль обнаружили поврежденный вертолет. На его борту находился командир, который погиб.