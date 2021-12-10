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В центре Гамалеи назвали безответственными заявления о «легкости» омикрона

Ведомости

Заявления, что заражение штаммом коронавируса «омикрон» протекает легко, безответственны, заболевание протекает в легкой форме у вакцинированных пациентов, заявил замдиректора научного центра им. Н.Ф. Гамалеи Денис Логунов на международной научно-практической конференции по противодействию коронавирусной и другим инфекциям.

По его словам, пока рано делать выводы о течении заболевания на тех выборках, которые сейчас есть. Результаты анализов людей, которые возвращаются в Россию из ЮАР, говорят о том, что «омикрон» выявляется у людей с иммунитетом к коронавирусу.

«Да, клиника у иммунных людей с »омикроном» крайне смазанная, она есть, но минимальна. То есть у иммунных людей по-настоящему он может течь в легкой форме, но безответственно заявлять, что это «легкий» штамм», — заявил Логунов (цитата по ТАСС).

Он добавил, что безответственно говорить, что заражение омикроном будет легко протекать, потому что нет данных о течении болезни у людей с пониженным иммунитетом, у пожилых людей и тех, кто еще не болел COVID-19. Ученым еще предстоит выяснить влияние штамма «омикрон» на различные группы населения.

«Омикрон» был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность «омикрона», усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По последним данным ВОЗ, «омикрон» обнаружили в 57 странах мира. В России зарегистрировали два случая заражения омикроном.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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