В центре Гамалеи назвали безответственными заявления о «легкости» омикрона
Заявления, что заражение штаммом коронавируса «омикрон» протекает легко, безответственны, заболевание протекает в легкой форме у вакцинированных пациентов, заявил замдиректора научного центра им. Н.Ф. Гамалеи Денис Логунов на международной научно-практической конференции по противодействию коронавирусной и другим инфекциям.
По его словам, пока рано делать выводы о течении заболевания на тех выборках, которые сейчас есть. Результаты анализов людей, которые возвращаются в Россию из ЮАР, говорят о том, что «омикрон» выявляется у людей с иммунитетом к коронавирусу.
«Да, клиника у иммунных людей с »омикроном» крайне смазанная, она есть, но минимальна. То есть у иммунных людей по-настоящему он может течь в легкой форме, но безответственно заявлять, что это «легкий» штамм», — заявил Логунов (цитата по ТАСС).
Он добавил, что безответственно говорить, что заражение омикроном будет легко протекать, потому что нет данных о течении болезни у людей с пониженным иммунитетом, у пожилых людей и тех, кто еще не болел COVID-19. Ученым еще предстоит выяснить влияние штамма «омикрон» на различные группы населения.
«Омикрон» был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность «омикрона», усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По последним данным ВОЗ, «омикрон» обнаружили в 57 странах мира. В России зарегистрировали два случая заражения омикроном.