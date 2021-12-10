В «Векторе» рассказали о наличии в России четырех полных геномов «омикрона»
Четыре независимых полных генома штамма «омикрон» от разных туристов, вернувшихся в Россию из других государств, на сегодняшний день есть у ученых страны, заявил генеральный директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов в ходе выступления на II Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.
«Сегодня уже четыре независимых полных генома штамма «омикрон» от разных пациентов, разных туристов, вернувшихся из других стран, в центре «Вектор» отсеквенированы, так и взяты в работу по оживлению вируса на культуре клеток. По состоянию на сегодня мы видим уже обнадеживающие результаты: вирус растет, поэтому в самое ближайшее время мы сможем получить охарактеризованный штамм и перейти к изучению его свойств», — сказал он.
6 декабря Роспотребнадзор сообщил, что у двух прибывших в Россию из ЮАР пассажиров подтвердилось заражение штаммом «омикрон». Это первые случаи выявления данного варианта вируса в стране. Вчера министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что у заболевших COVID-19 протекает в легкой форме. Он подтвердил, что других случаев заражения южноафриканским штаммом в стране пока не выявлено.
Комментируя заявление Максютова о четырех геномах штамма, в Роспотребнадзоре заявили, что это объясняется проведением исследования двумя разными институтами. По факту же новый вирус по-прежнему зафиксирован только у двух человек, пояснили в ведомстве «РИА Новостям».
«Омикрон» был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность «омикрона», усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По последним данным ВОЗ, «омикрон» обнаружили в 57 странах мира.