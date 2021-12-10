В «Векторе» рассказали о наличии в России четырех полных геномов «омикрона»

«Сегодня уже четыре независимых полных генома штамма «омикрон» от разных пациентов, разных туристов, вернувшихся из других стран, в центре «Вектор» отсеквенированы, так и взяты в работу по оживлению вируса на культуре клеток. По состоянию на сегодня мы видим уже обнадеживающие результаты: вирус растет, поэтому в самое ближайшее время мы сможем получить охарактеризованный штамм и перейти к изучению его свойств», — сказал он.