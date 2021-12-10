Газета
Общество

В «Векторе» рассказали о наличии в России четырех полных геномов «омикрона»

Ведомости

Четыре независимых полных генома штамма «омикрон» от разных туристов, вернувшихся в Россию из других государств, на сегодняшний день есть у ученых страны, заявил генеральный директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов в ходе выступления на II Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

«Сегодня уже четыре независимых полных генома штамма «омикрон» от разных пациентов, разных туристов, вернувшихся из других стран, в центре «Вектор» отсеквенированы, так и взяты в работу по оживлению вируса на культуре клеток. По состоянию на сегодня мы видим уже обнадеживающие результаты: вирус растет, поэтому в самое ближайшее время мы сможем получить охарактеризованный штамм и перейти к изучению его свойств», — сказал он.

6 декабря Роспотребнадзор сообщил, что у двух прибывших в Россию из ЮАР пассажиров подтвердилось заражение штаммом «омикрон». Это первые случаи выявления данного варианта вируса в стране. Вчера министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что у заболевших COVID-19 протекает в легкой форме. Он подтвердил, что других случаев заражения южноафриканским штаммом в стране пока не выявлено.

Комментируя заявление Максютова о четырех геномах штамма, в Роспотребнадзоре заявили, что это объясняется проведением исследования двумя разными институтами. По факту же новый вирус по-прежнему зафиксирован только у двух человек, пояснили в ведомстве «РИА Новостям».

«Омикрон» был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность «омикрона», усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По последним данным ВОЗ, «омикрон» обнаружили в 57 странах мира.

Ранее по теме: Глава Минздрава рассказал о состоянии двух заразившихся «омикроном» россиян

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных