Глава Минздрава рассказал о состоянии двух заразившихся «омикроном» россиян

6 декабря Роспотребнадзор сообщил, что у двух прибывших в Россию из ЮАР пассажиров подтвердилось заражение штаммом «омикрон». Этот вариант вируса выявили на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у него 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Такая особенность делает данный штамм более заразным, усиливает его связываемость с рецепторами, потенциально повышает уровень проникновения в клетки человека и влияет на увеличение инфекционности, заявила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова.