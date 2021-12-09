Глава Минздрава рассказал о состоянии двух заразившихся «омикроном» россиян
Два пассажира, которые вернулись в Россию из ЮАР и сдали положительные тесты на наличие штамма коронавируса «омикрон», переносят болезнь в легкой форме, сообщил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Там легкое течение», — ответил он на вопрос о состоянии пациентов (цитата по ТАСС).
По словам Мурашко, других случаев заражения «омикроном» в России не зафиксировано. Данные о прочих пассажирах, вернувшихся из ЮАР, пока анализируются, добавил глава ведомства.
6 декабря Роспотребнадзор сообщил, что у двух прибывших в Россию из ЮАР пассажиров подтвердилось заражение штаммом «омикрон». Этот вариант вируса выявили на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у него 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Такая особенность делает данный штамм более заразным, усиливает его связываемость с рецепторами, потенциально повышает уровень проникновения в клетки человека и влияет на увеличение инфекционности, заявила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова.
После появления «омикрона» Россия ввела обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. Также с 28 ноября Роспотребнадзор ограничил въезд в страну для иностранцев, которые живут или за последние 10 дней были в ЮАР, Ботсване, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбике, на Мадагаскаре, в Эсватини, Танзании и Гонконге.