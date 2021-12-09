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Глава Минздрава рассказал о состоянии двух заразившихся «омикроном» россиян

Ведомости

Два пассажира, которые вернулись в Россию из ЮАР и сдали положительные тесты на наличие штамма коронавируса «омикрон», переносят болезнь в легкой форме, сообщил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Там легкое течение», — ответил он на вопрос о состоянии пациентов (цитата по ТАСС).

По словам Мурашко, других случаев заражения «омикроном» в России не зафиксировано. Данные о прочих пассажирах, вернувшихся из ЮАР, пока анализируются, добавил глава ведомства.

6 декабря Роспотребнадзор сообщил, что у двух прибывших в Россию из ЮАР пассажиров подтвердилось заражение штаммом «омикрон». Этот вариант вируса выявили на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у него 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Такая особенность делает данный штамм более заразным, усиливает его связываемость с рецепторами, потенциально повышает уровень проникновения в клетки человека и влияет на увеличение инфекционности, заявила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова.

После появления «омикрона» Россия ввела обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. Также с 28 ноября Роспотребнадзор ограничил въезд в страну для иностранцев, которые живут или за последние 10 дней были в ЮАР, Ботсване, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбике, на Мадагаскаре, в Эсватини, Танзании и Гонконге.

Ранее по теме: В России выявили первые случаи штамма коронавируса омикрон

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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