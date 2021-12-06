В России выявили первые случаи штамма коронавируса омикрон

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия вводит обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. Она отметила, что таких людей немного — несколько сотен, по данным Ростуризма и Министерства иностранных дел. С 28 ноября Роспотребнадзор ограничил въезд в Россию для иностранцев, которые живут или за последние 10 дней были в ЮАР, Ботсване, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбике, на Мадагаскаре, в Эсватини, Танзании и Гонконге.