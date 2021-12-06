В России выявили первые случаи штамма коронавируса омикрон
Два случая заражения штаммом коронавируса омикрон зарегистрировали в России у прибывших из ЮАР, сообщили в Роспотребнадзоре.
«У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм омикрон», — сообщила пресс-служба ведомства. В Роспотребнадзоре добавили, что принимают все необходимые меры для защиты жителей России от нового штамма коронавируса.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия вводит обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. Она отметила, что таких людей немного — несколько сотен, по данным Ростуризма и Министерства иностранных дел. С 28 ноября Роспотребнадзор ограничил въезд в Россию для иностранцев, которые живут или за последние 10 дней были в ЮАР, Ботсване, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбике, на Мадагаскаре, в Эсватини, Танзании и Гонконге.
Штамм омикрон был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее.
Эти изменения увеличивают заразность омикрона, усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала Попова. Омикрон обнаружили более чем в 20 странах мира, сообщил 1 декабря генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.