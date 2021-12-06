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Общество

В России выявили первые случаи штамма коронавируса омикрон

Ведомости

Два случая заражения штаммом коронавируса омикрон зарегистрировали в России у прибывших из ЮАР, сообщили в Роспотребнадзоре.

«У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм омикрон», — сообщила пресс-служба ведомства. В Роспотребнадзоре добавили, что принимают все необходимые меры для защиты жителей России от нового штамма коронавируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия вводит обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. Она отметила, что таких людей немного — несколько сотен, по данным Ростуризма и Министерства иностранных дел. С 28 ноября Роспотребнадзор ограничил въезд в Россию для иностранцев, которые живут или за последние 10 дней были в ЮАР, Ботсване, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбике, на Мадагаскаре, в Эсватини, Танзании и Гонконге.

Штамм омикрон был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее.

Эти изменения увеличивают заразность омикрона, усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала Попова. Омикрон обнаружили более чем в 20 странах мира, сообщил 1 декабря генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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