Уровень коллективного иммунитета в России вырос до 55,7%

«По состоянию на 10 декабря вакцинация первым компонентом проведена 74 189 385 раз, вакцинация полного цикла – 67 260 355 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 55,7%. Достигнуть уровня в 80% можно только, если каждый гражданин, не имеющий противопоказаний, защитит себя и своих близких с помощью вакцины», — сообщила Голикова.