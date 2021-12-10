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Общество

Уровень коллективного иммунитета в России вырос до 55,7%

Ведомости

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю вырос на 2 п.п. до 55,7%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Эпидемиологическая ситуация в целом улучшилась в 12 российских регионах.

«По состоянию на 10 декабря вакцинация первым компонентом проведена 74 189 385 раз, вакцинация полного цикла – 67 260 355 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 55,7%. Достигнуть уровня в 80% можно только, если каждый гражданин, не имеющий противопоказаний, защитит себя и своих близких с помощью вакцины», — сообщила Голикова.

Лидером по коллективному иммунитету среди регионов остается Севастополь – там показатель составляет 83,7%. Более 72% жителей вакцинировано на Чукотке, в Карелии, Санкт-Петербурге, Тыве, Московской области и Москве. А в Магаданской области и Чечне уровень коллективного иммунитета немного снизился, добавила Голикова.

По данным оперштаба, за неделю ситуация с коронавирусом ухудшилась в Карачаево-Черкесии, Адыгее и Чечне. Улучшение зарегистрировано в 12 регионах: Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Томской, Челябинской областях, Республиках Калмыкия, Чувашия, Ингушетия, Дагестан, Башкортостан, Кабардино-Балкария и Чукотском АО.

За последние сутки в России выявили 30 873 случая заражения коронавирусом. Показатель держится ниже отметки в 31 000 случаев три дня подряд, что соответствует уровню середины октября. Также суточный показатель смертности от COVID-19 пятый день подряд не превышает уровня в 1200 случаев – за последние сутки зарегистрировано 1176 смертей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных