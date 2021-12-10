Уровень коллективного иммунитета в России вырос до 55,7%
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю вырос на 2 п.п. до 55,7%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Эпидемиологическая ситуация в целом улучшилась в 12 российских регионах.
«По состоянию на 10 декабря вакцинация первым компонентом проведена 74 189 385 раз, вакцинация полного цикла – 67 260 355 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 55,7%. Достигнуть уровня в 80% можно только, если каждый гражданин, не имеющий противопоказаний, защитит себя и своих близких с помощью вакцины», — сообщила Голикова.
Лидером по коллективному иммунитету среди регионов остается Севастополь – там показатель составляет 83,7%. Более 72% жителей вакцинировано на Чукотке, в Карелии, Санкт-Петербурге, Тыве, Московской области и Москве. А в Магаданской области и Чечне уровень коллективного иммунитета немного снизился, добавила Голикова.
По данным оперштаба, за неделю ситуация с коронавирусом ухудшилась в Карачаево-Черкесии, Адыгее и Чечне. Улучшение зарегистрировано в 12 регионах: Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Томской, Челябинской областях, Республиках Калмыкия, Чувашия, Ингушетия, Дагестан, Башкортостан, Кабардино-Балкария и Чукотском АО.
За последние сутки в России выявили 30 873 случая заражения коронавирусом. Показатель держится ниже отметки в 31 000 случаев три дня подряд, что соответствует уровню середины октября. Также суточный показатель смертности от COVID-19 пятый день подряд не превышает уровня в 1200 случаев – за последние сутки зарегистрировано 1176 смертей.