Летевший из Москвы в Краснодар самолет экстренно сел в «Шереметьево»
Пассажирский самолет, летевший из Москвы в Краснодар, утром в субботу совершил экстренную посадку в аэропорту «Шереметьево» из-за сработавшего датчика разгерметизации кабины пилотов, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Эту информацию подтвердил источник «Интерфакса». Он рассказал, что в салоне выпали кислородные маски.
Самолет Boeing-737 авиакомпании Nordwind вылетел из «Шереметьево» в 06.34 мск.
«Во время набора высоты сработал датчик разгерметизации кабины. Экипаж принял решение вернуться в «Шереметьево», — сказал собеседник ТАСС, добавив, что самолет совершил посадку через 1 час 10 минут.
Во время полета пилот сообщил о внутреннем горении в самолете и нарушении системы герметизации салона, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на пассажиров рейса. Пассажиров должны посадить на другой борт до Краснодара, Airbus A321neo, который отправляется в 10.30.