Летевший из Москвы в Краснодар самолет экстренно сел в «Шереметьево»

Во время полета пилот сообщил о внутреннем горении в самолете и нарушении системы герметизации салона, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на пассажиров рейса. Пассажиров должны посадить на другой борт до Краснодара, Airbus A321neo, который отправляется в 10.30.