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Летевший из Москвы в Краснодар самолет экстренно сел в «Шереметьево»

Ведомости

Пассажирский самолет, летевший из Москвы в Краснодар, утром в субботу совершил экстренную посадку в аэропорту «Шереметьево» из-за сработавшего датчика разгерметизации кабины пилотов, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Эту информацию подтвердил источник «Интерфакса». Он рассказал, что в салоне выпали кислородные маски.

Самолет Boeing-737 авиакомпании Nordwind вылетел из «Шереметьево» в 06.34 мск. 

«Во время набора высоты сработал датчик разгерметизации кабины. Экипаж принял решение вернуться в «Шереметьево», — сказал собеседник ТАСС, добавив, что самолет совершил посадку через 1 час 10 минут.

Во время полета пилот сообщил о внутреннем горении в самолете и нарушении системы герметизации салона, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на пассажиров рейса. Пассажиров должны посадить на другой борт до Краснодара, Airbus A321neo, который отправляется в 10.30. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных