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Испытавшим вакцину «Спутник М» подросткам выплатят по 15 000 рублей

Ведомости

Подростки, которые участвуют в третьей фазе клинического исследования вакцины «Спутник М» против коронавируса, получат денежные компенсации в размере 15 тыс. руб. Об этом РБК рассказали в трех медучреждениях, на базе которых проводятся исследования.

Испытания вакцины от COVID-19, предназначенной для подростков от 12 до 17 лет, начались в Москве в ноябре. В них будут задействованы три тысячи человек, но на компенсацию могут рассчитывать только 500 подростков, рассказали изданию в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы. Деньги можно получить после вакцинации двумя компонентами препарата, также необходимо пять раз сдать кровь на иммуногенность. Последний такой тест сдается на 180-й день исследований.  

К исследованиям не допустят участников, в крови которой уже есть антитела к COVID-19, сообщили в одном из медучреждений.

В рамках третьей фазы испытаний «Спутник М»  2400 добровольцев получат вакцину, а 600 человек — плацебо. После проведения необходимых подросток получает первую прививку,  через 21 день его приглашают на вторую. 

Вакцинация подростков от COVID-19 начнется до конца 2021 года, сообщил ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко. «Гам-Ковид-Вак-М» («Спутник М») для детей 12-17 лет зарегистрировали 24 ноября. Его разработали в Центре им. Гамалеи на базе вакцины «Спутник V». После вакцинации «Спутником М» клеточный иммунитет к коронавирусу сформировался у 93,2% добровольцев. 

Эксперты Минздрава и Федерального медико-биологического агентства заявили, что вакцинация детей от COVID-19 может защитить их от тяжелых осложнений заболевания, однако она должна оставаться добровольной.

В своем материале об испытаниях вакцины «РИА Новости» сообщали, что противопоказаниями к применению «Спутника М» являются гиперчувствительность к одному из компонентов препарата, тяжелые аллергические реакции, острые заболевания и обострение хронических заболеваний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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