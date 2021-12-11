Испытавшим вакцину «Спутник М» подросткам выплатят по 15 000 рублей
Подростки, которые участвуют в третьей фазе клинического исследования вакцины «Спутник М» против коронавируса, получат денежные компенсации в размере 15 тыс. руб. Об этом РБК рассказали в трех медучреждениях, на базе которых проводятся исследования.
Испытания вакцины от COVID-19, предназначенной для подростков от 12 до 17 лет, начались в Москве в ноябре. В них будут задействованы три тысячи человек, но на компенсацию могут рассчитывать только 500 подростков, рассказали изданию в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы. Деньги можно получить после вакцинации двумя компонентами препарата, также необходимо пять раз сдать кровь на иммуногенность. Последний такой тест сдается на 180-й день исследований.
К исследованиям не допустят участников, в крови которой уже есть антитела к COVID-19, сообщили в одном из медучреждений.
В рамках третьей фазы испытаний «Спутник М» 2400 добровольцев получат вакцину, а 600 человек — плацебо. После проведения необходимых подросток получает первую прививку, через 21 день его приглашают на вторую.
Вакцинация подростков от COVID-19 начнется до конца 2021 года, сообщил ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко. «Гам-Ковид-Вак-М» («Спутник М») для детей 12-17 лет зарегистрировали 24 ноября. Его разработали в Центре им. Гамалеи на базе вакцины «Спутник V». После вакцинации «Спутником М» клеточный иммунитет к коронавирусу сформировался у 93,2% добровольцев.
Эксперты Минздрава и Федерального медико-биологического агентства заявили, что вакцинация детей от COVID-19 может защитить их от тяжелых осложнений заболевания, однако она должна оставаться добровольной.
В своем материале об испытаниях вакцины «РИА Новости» сообщали, что противопоказаниями к применению «Спутника М» являются гиперчувствительность к одному из компонентов препарата, тяжелые аллергические реакции, острые заболевания и обострение хронических заболеваний.