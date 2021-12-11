Испытавшим вакцину «Спутник М» подросткам выплатят по 15 000 рублей

Испытания вакцины от COVID-19, предназначенной для подростков от 12 до 17 лет, начались в Москве в ноябре. В них будут задействованы три тысячи человек, но на компенсацию могут рассчитывать только 500 подростков, рассказали изданию в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы. Деньги можно получить после вакцинации двумя компонентами препарата, также необходимо пять раз сдать кровь на иммуногенность. Последний такой тест сдается на 180-й день исследований.