Правительство выделило 13,8 млрд рублей на пособия неполным семьям

Правительство дополнительно направит в регионы более 13,8 млрд руб. на выплаты ежемесячных пособий на детей от восьми до 17 лет, которые растут в неполных семьях. Соответствующее распоряжение 10 декабря подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.