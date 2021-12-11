Правительство выделило 13,8 млрд рублей на пособия неполным семьям
Правительство дополнительно направит в регионы более 13,8 млрд руб. на выплаты ежемесячных пособий на детей от восьми до 17 лет, которые растут в неполных семьях. Соответствующее распоряжение 10 декабря подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.
«Для одиноких мам и пап это важное подспорье в воспитании детей», – сказал Мишустин на заседании правительства 8 декабря.
Пособия неполным малообеспеченным семьям введены по инициативе президента Владимира Путина с 1 июля 2021 г.
Размер пособия равен половине регионального прожиточного минимума на ребенка и в среднем по стране составляет около 5500 руб. в месяц, напомнили в правительстве.
Помощь должны получить семьи, в которых в общей сложности растут более 1,3 млн детей. В июне на эти цели из резервного фонда выделили 36,2 млрд руб.