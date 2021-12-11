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Правительство выделило 13,8 млрд рублей на пособия неполным семьям

Ведомости

 

Правительство дополнительно направит в регионы более 13,8 млрд руб. на выплаты ежемесячных пособий на детей от восьми до 17 лет, которые растут в неполных семьях. Соответствующее распоряжение 10 декабря подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина. 

«Для одиноких мам и пап это важное подспорье в воспитании детей», – сказал Мишустин на заседании правительства 8 декабря.

Пособия неполным малообеспеченным семьям введены по инициативе президента Владимира Путина с 1 июля 2021 г. 

Размер пособия равен половине регионального прожиточного минимума на ребенка и в среднем по стране составляет около 5500 руб. в месяц, напомнили в правительстве.

Помощь должны получить семьи, в которых в общей сложности растут более 1,3 млн детей. В июне на эти цели из резервного фонда выделили 36,2 млрд руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных