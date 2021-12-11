Умер бывший начальник ГРУ Федор Ладыгин

В марте 2018 г. Федор Ладыгин в интервью официальной газете российских Вооруженных сил «Красная звезда» комментировал обвинения Лондона в причастности Москвы к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Он заявил, что российская разведка не занимается такими «гнусными глупостями», как отравление своих бывших сотрудников за рубежом.