Газета
Общество

Умер бывший начальник ГРУ Федор Ладыгин

Ведомости

Генерал-полковник Федор Ладыгин, возглавлявший в 90-е гг. Главное разведывательное управление Генштаба России, умер на 85-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом ТАСС рассказал глава аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

Ладыгин будет похоронен на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах.

Генерал Ладыгин был начальником ГРУ Генштаба с 1992 по 1997 г. Службу в ГРУ он начал в 1973 г. старшим офицером, а с 1990 г. стал начальником договорно-правового управления Генерального штаба.

После ухода на пенсию Ладыгин работал заместителем директора компании «Мистко», занимающейся поставкой с Кубы тростникового сахара. Экс-начальник ГРУ в 1999 г. участвовал в выборах депутатов Госдумы третьего созыва по Новооскольскому избирательному округу.

В марте 2018 г. Федор Ладыгин в интервью официальной газете российских Вооруженных сил «Красная звезда» комментировал обвинения Лондона в причастности Москвы к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Он заявил, что российская разведка не занимается такими «гнусными глупостями», как отравление своих бывших сотрудников за рубежом.

«Российская разведывательная структура, в которой я имел честь много лет служить, никогда, повторяю, никогда не занималась такими гнусными глупостями, которые нашей стране сейчас в Великобритании пытаются приписать», — сказал Ладыгин.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных