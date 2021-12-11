Умер бывший начальник ГРУ Федор Ладыгин
Генерал-полковник Федор Ладыгин, возглавлявший в 90-е гг. Главное разведывательное управление Генштаба России, умер на 85-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом ТАСС рассказал глава аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.
Ладыгин будет похоронен на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах.
Генерал Ладыгин был начальником ГРУ Генштаба с 1992 по 1997 г. Службу в ГРУ он начал в 1973 г. старшим офицером, а с 1990 г. стал начальником договорно-правового управления Генерального штаба.
После ухода на пенсию Ладыгин работал заместителем директора компании «Мистко», занимающейся поставкой с Кубы тростникового сахара. Экс-начальник ГРУ в 1999 г. участвовал в выборах депутатов Госдумы третьего созыва по Новооскольскому избирательному округу.
В марте 2018 г. Федор Ладыгин в интервью официальной газете российских Вооруженных сил «Красная звезда» комментировал обвинения Лондона в причастности Москвы к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Он заявил, что российская разведка не занимается такими «гнусными глупостями», как отравление своих бывших сотрудников за рубежом.
«Российская разведывательная структура, в которой я имел честь много лет служить, никогда, повторяю, никогда не занималась такими гнусными глупостями, которые нашей стране сейчас в Великобритании пытаются приписать», — сказал Ладыгин.