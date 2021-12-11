Полиция Москвы задержала мужчин, избивших прохожего в подземном переходе

Сотрудники столичной полиции задержали мужчин, которые избили прохожего в подземном переходе на Комсомольской площади. Нападавшими оказались жители Кемеровской области 1998, 1996 и 1995 годов рождения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.