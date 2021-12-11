Полиция Москвы задержала мужчин, избивших прохожего в подземном переходе
Сотрудники столичной полиции задержали мужчин, которые избили прохожего в подземном переходе на Комсомольской площади. Нападавшими оказались жители Кемеровской области 1998, 1996 и 1995 годов рождения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Полицейские установили и доставили в территориальное подразделение ОВД участников драки после публикации видеоролика с избиением мужчины неизвестными. Сам инцидент произошел 5 декабря.
«По данному факту следствием отдела МВД России по Красносельскому району по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ, возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие», — говорится в сообщении.
Дело по факту хулиганства изъяла из производства прокуратура Москвы, сообщили также в надзорном ведомстве. Материалы переданы для дальнейшего расследования в территориальный орган столичного управления СК России.