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Полиция Москвы задержала мужчин, избивших прохожего в подземном переходе

Ведомости

Сотрудники столичной полиции задержали мужчин, которые избили прохожего в подземном переходе на Комсомольской площади. Нападавшими оказались жители Кемеровской области 1998, 1996 и 1995 годов рождения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Полицейские установили и доставили в территориальное подразделение ОВД участников драки после публикации видеоролика с избиением мужчины неизвестными. Сам инцидент произошел 5 декабря.

«По данному факту следствием отдела МВД России по Красносельскому району по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ, возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие», — говорится в сообщении.

Дело по факту хулиганства изъяла из производства прокуратура Москвы, сообщили также в надзорном ведомстве. Материалы переданы для дальнейшего расследования в территориальный орган столичного управления СК России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных