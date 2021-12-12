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Летевший из Екатеринбурга в Сочи самолет изменил курс из-за неопознанного судна

Ведомости

Направлявшийся из Екатеринбурга в Сочи самолет в воскресенье вынужденно сменил курс из-за неопознанного воздушного судна. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил выяснить, что произошло в воздушном пространстве.

Доложить обстоятельства инцидента Бастрыкин поручил и. о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Павлу Выменцу, сообщается на сайте СК. 

«Стало известно, что самолет одной из российских авиакомпаний, следовавший из города Екатеринбурга в город Сочи, вынужденно сменил курс из-за неопознанного воздушного судна», — говорится в сообщении пресс-службы.

На борту самолета находилось более 160 человек. Пилот рейса U6-219 компании «Уральские авиалинии» изменил курс в 50 км от берега Черного моря, сообщает также сайт Е1.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных