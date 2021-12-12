Летевший из Екатеринбурга в Сочи самолет изменил курс из-за неопознанного судна
Направлявшийся из Екатеринбурга в Сочи самолет в воскресенье вынужденно сменил курс из-за неопознанного воздушного судна. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил выяснить, что произошло в воздушном пространстве.
Доложить обстоятельства инцидента Бастрыкин поручил и. о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Павлу Выменцу, сообщается на сайте СК.
«Стало известно, что самолет одной из российских авиакомпаний, следовавший из города Екатеринбурга в город Сочи, вынужденно сменил курс из-за неопознанного воздушного судна», — говорится в сообщении пресс-службы.
На борту самолета находилось более 160 человек. Пилот рейса U6-219 компании «Уральские авиалинии» изменил курс в 50 км от берега Черного моря, сообщает также сайт Е1.