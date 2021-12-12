В России впервые с октября выявили менее 30 000 случаев коронавируса
За последние сутки в стране зафиксировали 29 929 новых случаев коронавируса, показатель опустился ниже 30 000 впервые с 13 октября. Умерли в течение 24 часов 1132 человека, выздоровел 31 391 пациент, сообщил оперштаб.
Днем ранее в России зафиксировали 30 288 случаев заболевания COVID-19, скончался 1171 человек.
Наибольшее количество заболевших по-прежнему фиксируется в Москве (+2862), Московской области (+2040) и Санкт-Петербурге (+2012). Также в топ-5 по приросту новых случаев входят сегодня Краснодарский край (+736) и Самарская область (+717).
12 декабря впервые количество выявленных случаев коронавируса превысило 10 млн. Сейчас оно составляет 10 016 896. Умерли за все время пандемии 289 483 человека, выздоровели 8 741 355 пациентов.