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В России впервые с октября выявили менее 30 000 случаев коронавируса

Ведомости

За последние сутки в стране зафиксировали 29 929 новых случаев коронавируса, показатель опустился ниже 30 000 впервые с 13 октября. Умерли в течение 24 часов 1132 человека, выздоровел 31 391 пациент, сообщил оперштаб.

Днем ранее в России зафиксировали 30 288 случаев заболевания COVID-19, скончался 1171 человек.

Наибольшее количество заболевших по-прежнему фиксируется в Москве (+2862), Московской области (+2040) и Санкт-Петербурге (+2012). Также в топ-5 по приросту новых случаев входят сегодня Краснодарский край (+736) и Самарская область (+717).

12 декабря впервые количество выявленных случаев коронавируса превысило 10 млн. Сейчас оно составляет  10 016 896. Умерли за все время пандемии 289 483 человека, выздоровели 8 741 355 пациентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных