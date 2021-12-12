Газета
Общество

Умер олимпийский чемпион по фехтованию Юрий Шаров

Ведомости

Заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион по фехтованию 1964 г. Юрий Шаров умер на 83-м году жизни. Об этом в воскресенье сообщила Федерация фехтования России.

«Юрий Шаров 10 лет выступал в составе мужской сборной СССР по рапире. В тех высоких результатах, которых достигла команда в это время, немалая заслуга и Юрия Дмитриевича. По окончании спортивной карьеры он не расстался с фехтованием, посвятив этому виду спорта всю жизнь», — сообщили в федерации.

Юрий Шаров родился в 1939 г. в Саратове. Фехтованием он начался заниматься в 14 лет, выступал за саратовский «Буревестник».

В составе сборной СССР Шаров выступал с 1963 по 1972 г.

Сам он подготовил 12 мастеров спорта, а с 1972 г. участвовал в судействе областных, республиканских, всесоюзных и международных соревнований. 

Юрий Шаров — олимпийский чемпион 1964 г. и серебряный призер Олимпийских игр 1968 г. в командном первенстве.

Также он является четырехкратным чемпионом мира (1963, 1965, 1966, 1969), серебряным (1967) и бронзовым (1971) призером чемпионатов мира в составе команды, чемпионом СССР 1964 г. в личном первенстве и обладателем Кубка СССР 1969 г.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных