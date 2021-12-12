Умер олимпийский чемпион по фехтованию Юрий Шаров
Заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион по фехтованию 1964 г. Юрий Шаров умер на 83-м году жизни. Об этом в воскресенье сообщила Федерация фехтования России.
«Юрий Шаров 10 лет выступал в составе мужской сборной СССР по рапире. В тех высоких результатах, которых достигла команда в это время, немалая заслуга и Юрия Дмитриевича. По окончании спортивной карьеры он не расстался с фехтованием, посвятив этому виду спорта всю жизнь», — сообщили в федерации.
Юрий Шаров родился в 1939 г. в Саратове. Фехтованием он начался заниматься в 14 лет, выступал за саратовский «Буревестник».
В составе сборной СССР Шаров выступал с 1963 по 1972 г.
Сам он подготовил 12 мастеров спорта, а с 1972 г. участвовал в судействе областных, республиканских, всесоюзных и международных соревнований.
Юрий Шаров — олимпийский чемпион 1964 г. и серебряный призер Олимпийских игр 1968 г. в командном первенстве.
Также он является четырехкратным чемпионом мира (1963, 1965, 1966, 1969), серебряным (1967) и бронзовым (1971) призером чемпионатов мира в составе команды, чемпионом СССР 1964 г. в личном первенстве и обладателем Кубка СССР 1969 г.