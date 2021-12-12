Умер олимпийский чемпион по фехтованию Юрий Шаров

«Юрий Шаров 10 лет выступал в составе мужской сборной СССР по рапире. В тех высоких результатах, которых достигла команда в это время, немалая заслуга и Юрия Дмитриевича. По окончании спортивной карьеры он не расстался с фехтованием, посвятив этому виду спорта всю жизнь», — сообщили в федерации.