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В Серпуховском женском монастыре сработало взрывное устройство

Ведомости

Самодельное взрывное устройство сработало на территории Серпуховского женского монастыря, пострадали два человека, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Информацию подтвердили источники «РИА Новости» и «Интерфакса». Позднее прокуратура и Следственный комитет по Подмосковью подтвердили информацию о взрыве.

По данным ТАСС, взрыв произошел около 8:00 утра. «В подмосковном Серпухове на улице Октябрьской, д. 40, на территории Серпуховского женского монастыря сработало самодельное взрывное устройство. Два человека пострадали, в том числе пятнадцатилетний подросток», — рассказал собеседник ТАСС. По его словам, в результате взрыва повреждена дверь православной классической гимназии, расположенной на территории монастыря.

Источник «Интерфакса» в скорой помощи рассказал, что взрывчатку пронес на территорию монастыря местный житель. Пострадавшие — мужчина и подросток, врачи оказывают им помощь. Подозреваемый задержан. «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщает о семерых пострадавших, по данным «Интерфакса», пострадали пятеро, у них осколочные и минно-взрывные травмы.

Собеседник «Интерфакса» сообщил, что устроивший взрыв молодой человек раньше был воспитанником церковно-приходской школы. По предварительным данным, мотивом преступления стала «ненависть к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений», рассказал собеседник агентства. По предварительным данным, нападавший подвергался «буллингу» во время учебы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных