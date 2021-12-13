В Серпуховском женском монастыре сработало взрывное устройство
Самодельное взрывное устройство сработало на территории Серпуховского женского монастыря, пострадали два человека, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Информацию подтвердили источники «РИА Новости» и «Интерфакса». Позднее прокуратура и Следственный комитет по Подмосковью подтвердили информацию о взрыве.
По данным ТАСС, взрыв произошел около 8:00 утра. «В подмосковном Серпухове на улице Октябрьской, д. 40, на территории Серпуховского женского монастыря сработало самодельное взрывное устройство. Два человека пострадали, в том числе пятнадцатилетний подросток», — рассказал собеседник ТАСС. По его словам, в результате взрыва повреждена дверь православной классической гимназии, расположенной на территории монастыря.
Источник «Интерфакса» в скорой помощи рассказал, что взрывчатку пронес на территорию монастыря местный житель. Пострадавшие — мужчина и подросток, врачи оказывают им помощь. Подозреваемый задержан. «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщает о семерых пострадавших, по данным «Интерфакса», пострадали пятеро, у них осколочные и минно-взрывные травмы.
Собеседник «Интерфакса» сообщил, что устроивший взрыв молодой человек раньше был воспитанником церковно-приходской школы. По предварительным данным, мотивом преступления стала «ненависть к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений», рассказал собеседник агентства. По предварительным данным, нападавший подвергался «буллингу» во время учебы.