В Серпуховском женском монастыре сработало взрывное устройство

Источник «Интерфакса» в скорой помощи рассказал, что взрывчатку пронес на территорию монастыря местный житель. Пострадавшие — мужчина и подросток, врачи оказывают им помощь. Подозреваемый задержан. «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщает о семерых пострадавших, по данным «Интерфакса», пострадали пятеро, у них осколочные и минно-взрывные травмы.