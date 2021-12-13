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СК возбудил дело после взрыва на территории Серпуховского женского монастыря

Ведомости

Главное следственное управление СКР по Московской области возбудило уголовное дело по статье «покушение на убийство» (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 105 УК РФ) и «незаконный оборот взрывчатых веществ (223.1 УК РФ) после взрыва на территории Серпуховского женского монастыря, говорится на сайте СКР. 

По предварительным данным следствия, преступление совершил бывший ученик православной приходской школы. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СКР. 

Ранее сегодня ТАСС сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что 13 декабря примерно в 08:00 на территории Серпуховского женского монастыря сработало самодельное взрывное устройство. Сначала сообщалось о двух пострадавших — мужчине и 15-летнем подростке, затем источники «Интерфакса» и «РИА Новости» сообщили о пяти и семи пострадавших соответственно. По данным «Интерфакса», у пострадавших осколочные и минно-взрывные травмы. 

Собеседник «Интерфакса» рассказал, что устроивший взрыв молодой человек раньше был воспитанником церковно-приходской школы. По предварительным данным, мотивом преступления стала «ненависть к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений», рассказал собеседник агентства. По предварительным данным, нападавший подвергался «буллингу» во время учебы. По данным СМИ, нападавший скончался от полученных ран.

Ранее по теме: В Серпуховском женском монастыре сработало взрывное устройство

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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