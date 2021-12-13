СК возбудил дело после взрыва на территории Серпуховского женского монастыря
Главное следственное управление СКР по Московской области возбудило уголовное дело по статье «покушение на убийство» (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 105 УК РФ) и «незаконный оборот взрывчатых веществ (223.1 УК РФ) после взрыва на территории Серпуховского женского монастыря, говорится на сайте СКР.
По предварительным данным следствия, преступление совершил бывший ученик православной приходской школы. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.
Ранее сегодня ТАСС сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что 13 декабря примерно в 08:00 на территории Серпуховского женского монастыря сработало самодельное взрывное устройство. Сначала сообщалось о двух пострадавших — мужчине и 15-летнем подростке, затем источники «Интерфакса» и «РИА Новости» сообщили о пяти и семи пострадавших соответственно. По данным «Интерфакса», у пострадавших осколочные и минно-взрывные травмы.
Собеседник «Интерфакса» рассказал, что устроивший взрыв молодой человек раньше был воспитанником церковно-приходской школы. По предварительным данным, мотивом преступления стала «ненависть к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений», рассказал собеседник агентства. По предварительным данным, нападавший подвергался «буллингу» во время учебы. По данным СМИ, нападавший скончался от полученных ран.