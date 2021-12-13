СК возбудил дело после взрыва на территории Серпуховского женского монастыря

Ранее сегодня ТАСС сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что 13 декабря примерно в 08:00 на территории Серпуховского женского монастыря сработало самодельное взрывное устройство. Сначала сообщалось о двух пострадавших — мужчине и 15-летнем подростке, затем источники «Интерфакса» и «РИА Новости» сообщили о пяти и семи пострадавших соответственно. По данным «Интерфакса», у пострадавших осколочные и минно-взрывные травмы.