ВОЗ спрогнозировала рост числа госпитализаций и смертей из-за омикрона

В ВОЗ отметили, что у многих стран еще нет возможности анализировать образцы всех случаев заражения коронавирусом, поэтому трудно будет предоставить данные о количестве смертей от омикрона. Более подробная информация о тяжести COVID-19 при заражении омикроном ожидается в ближайшие недели, потому что есть временная задержка между ростом числа случаев заражения и числа тяжелых случаев и смертей.