ВОЗ спрогнозировала рост числа госпитализаций и смертей из-за омикрона
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает рост числа госпитализаций и смертей от нового штамма коронавируса омикрон, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.
«По мере увеличения числа случаев, связанных с вызывающим озабоченность вариантом, во всем мире мы ожидаем появления информации о количестве госпитализированных случаев и даже смертей», — сообщили в организации.
В ВОЗ отметили, что у многих стран еще нет возможности анализировать образцы всех случаев заражения коронавирусом, поэтому трудно будет предоставить данные о количестве смертей от омикрона. Более подробная информация о тяжести COVID-19 при заражении омикроном ожидается в ближайшие недели, потому что есть временная задержка между ростом числа случаев заражения и числа тяжелых случаев и смертей.
Для полного понимания клинической картины болезни при омикроне нужна дополнительная информация, которой страны могут обмениваться через платформу клинических данных ВОЗ, подчеркнули в организации.
Омикрон был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным ВОЗ, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объясняла, что наличие мутаций увеличивает заразность омикрона.
В России, по данным на 14 декабря, омикрон обнаружили у 16 из 177 россиян, вернувшихся из ЮАР. Впервые этот штамм был обнаружен в стране 6 декабря.