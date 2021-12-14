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ВОЗ спрогнозировала рост числа госпитализаций и смертей из-за омикрона

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает рост числа госпитализаций и смертей от нового штамма коронавируса омикрон, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.

«По мере увеличения числа случаев, связанных с вызывающим озабоченность вариантом, во всем мире мы ожидаем появления информации о количестве госпитализированных случаев и даже смертей», — сообщили в организации. 

В ВОЗ отметили, что у многих стран еще нет возможности анализировать образцы всех случаев заражения коронавирусом, поэтому трудно будет предоставить данные о количестве смертей от омикрона. Более подробная информация о тяжести COVID-19 при заражении омикроном ожидается в ближайшие недели, потому что есть временная задержка между ростом числа случаев заражения и числа тяжелых случаев и смертей. 

Для полного понимания клинической картины болезни при омикроне нужна дополнительная информация, которой страны могут обмениваться через платформу клинических данных ВОЗ, подчеркнули в организации.

Омикрон был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным ВОЗ, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объясняла, что наличие мутаций увеличивает заразность омикрона.

В России, по данным на 14 декабря, омикрон обнаружили у 16 из 177 россиян, вернувшихся из ЮАР. Впервые этот штамм был обнаружен в стране 6 декабря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных