Более 70 кадетов госпитализировали из интерната в Туве с признаками отравления
74 ребенка госпитализировали из республиканской школы-интерната «Тувинский кадетский корпус» с признаками отравления, сообщил на своей странице «Вконтакте» глава республики Владислав Ховалыг.
«74 ребенка оттуда поступили в больницу с признаками отравления. Сейчас за их состоянием следят врачи, 25 детей требуют повышенного внимания медиков», — написал Ховалыг. По его словам, в школе проводится эпидемиологическое расследование, чтобы выяснить причину случившегося. Ховалыг уточнил, что допустившие нарушения «понесут ответственность в соответствии с законом».
Министр образования республики Алексей Храмцов также сообщил ТАСС, что сейчас в интернате закрыт пищеблок, организовано привозное питание. В МВД и Следственном комитете о возбуждении дел из-за отравления детей пока не сообщали.