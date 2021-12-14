Более 70 кадетов госпитализировали из интерната в Туве с признаками отравления

«74 ребенка оттуда поступили в больницу с признаками отравления. Сейчас за их состоянием следят врачи, 25 детей требуют повышенного внимания медиков», — написал Ховалыг. По его словам, в школе проводится эпидемиологическое расследование, чтобы выяснить причину случившегося. Ховалыг уточнил, что допустившие нарушения «понесут ответственность в соответствии с законом».