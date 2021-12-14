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Более 70 кадетов госпитализировали из интерната в Туве с признаками отравления

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74 ребенка госпитализировали из республиканской школы-интерната «Тувинский кадетский корпус» с признаками отравления, сообщил на своей странице «Вконтакте» глава республики Владислав Ховалыг.

«74 ребенка оттуда поступили в больницу с признаками отравления. Сейчас за их состоянием следят врачи, 25 детей требуют повышенного внимания медиков», — написал Ховалыг. По его словам, в школе проводится эпидемиологическое расследование, чтобы выяснить причину случившегося. Ховалыг уточнил, что допустившие нарушения «понесут ответственность в соответствии с законом».

Министр образования республики Алексей Храмцов также сообщил ТАСС, что сейчас в интернате закрыт пищеблок, организовано привозное питание. В МВД и Следственном комитете о возбуждении дел из-за отравления детей пока не сообщали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных