Мошенники похитили у россиян более 3 млрд рублей за год через имитацию страниц оплаты

Чтобы скрыть от пользователя факт использования P2P-сервиса банка, на сервере мошенника в полученной от банка странице 3-D Secure реальная информация заменяется подложными данными об онлайн-магазине. Затем злоумышленники перенаправляют жертву на эту 3-D Secure страницу банка, но уже с подмененными данными, которые он и видит на этой странице. После этого пользователь вводит свои платежные данные и оплачивает выбранный товар, вводя пришедший на номер телефона СМС-код в ту же форму. Мошенники используют этот код, чтобы от имени жертвы ввести его на сервисе перевода денежных средств с карты на карту, после чего деньги жертвы переводятся на карту мошенников.