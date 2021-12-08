Мошенники начали использовать страх перед вакцинацией для вымогательства денег

Использование поддельных сайтов, которые сложно отличить от ресурсов реальных организаций (интернет-магазинов, банковских сервисов, бонусных программ и др.), широко распространено для кражи персональной и платежной информации, отметил директор департамента аналитики информационной безопасности Positive Technologies Евгений Гнедин. Число фишинговых сайтов, которые запрашивают ввод банковской информации, выросло в 2021 г. на 27%, сообщили аналитики центра Solar webProxy. Среди них наиболее часто фигурируют онлайн-сервисы для частных инвесторов, сайты со спецпредложениями от известных брендов и ресурсы с поддельными справками и QR-кодами.