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Общество

Мошенники начали использовать страх перед вакцинацией для вымогательства денег

Ведомости

Мошенники начали публиковать фейковые новости о новом штамме коронавируса в комментариях к постам в группах «Вконтакте» для вымогательства денег у пользователей, сообщает пресс-служба компании в сфере кибербезопасности Group-IB.

В компании рассказали, что мошенники публикуют ложные сообщения о вакцинации, в которых говорится, что новый штамм коронавируса якобы опасен для вакцинированных и скоро «страна вымрет». В одном из сообщений говорится: «2 дня до глобальной катастрофы! Академик Роднин обнародовал страшные факты! Привитые погибнут первыми!» 

В комментарии есть ссылка на клон сайта Минздрава, на котором опубликовано фальшивое интервью министра здравоохранения Михаила Мурашко. В нем «министр» заявляет, что новая волна пандемии якобы уничтожит 80% населения страны, а первыми жертвами станут вакцинированные. Затем потенциальную жертву перенаправляют на сайт мошенников с розыгрышем или получением «крупного денежного перевода». Для получения средств человеку нужно предоставить данные банковской карты.

Специалисты компании выявили более 2600 подобных комментариев. Мошенники знают, что страх и паника помогают продвигать любой контент, поэтому и используют такую схему. В компании рекомендовали критически относиться к сообщениям в соцсетях и не вводить данные своих банковских карт на сомнительных ресурсах.

«В новой схеме злоумышленники решили совместить фейковые вбросы, раздувающие панические настроения, и традиционные фишинговые формы, похищающие данные банковских карт», — отметили в компании.

Несмотря на большой охват, жалобы от жертв данной схемы мошенничества пока не поступали, поэтому оценить масштабы хищений на данный момент сложно, говорит представитель компании. Но по опыту аналитиков Group-IB один раскрученный лендинг (опрос, розыгрыш или игра в «три коробочки») зарабатывает от 50 000 до 500 000 руб. в неделю.

Использование поддельных сайтов, которые сложно отличить от ресурсов реальных организаций (интернет-магазинов, банковских сервисов, бонусных программ и др.), широко распространено для кражи персональной и платежной информации, отметил директор департамента аналитики информационной безопасности Positive Technologies Евгений Гнедин. Число фишинговых сайтов, которые запрашивают ввод банковской информации, выросло в 2021 г. на 27%, сообщили аналитики центра Solar webProxy. Среди них наиболее часто фигурируют онлайн-сервисы для частных инвесторов, сайты со спецпредложениями от известных брендов и ресурсы с поддельными справками и QR-кодами.

Ранее по теме: Объем кибермошенничества в России достиг максимума за всю историю наблюдений

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных