Объем кибермошенничества в России достиг максимума за всю историю наблюдений

«Я могу сказать, что объем фрода в стране на сегодняшний день превысил максимум за всю историю наблюдений. Киберпреступность, вообще совершение киберпреступлений, количество их увеличилось», — сообщил Кузнецов. По его словам, за 11 месяцев этого года Сбербанк предотвратил мошенничество на более 100 млрд руб. Он назвал такие показатели «беспрецедентными».