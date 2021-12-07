Газета
Технологии

Объем кибермошенничества в России достиг максимума за всю историю наблюдений

Ведомости

Объем кибермошенничества в России в 2021 г. превысил максимум за всю историю наблюдений, заявил зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на SOC-форуме. 

«Я могу сказать, что объем фрода в стране на сегодняшний день превысил максимум за всю историю наблюдений. Киберпреступность, вообще совершение киберпреступлений, количество их увеличилось», — сообщил Кузнецов. По его словам, за 11 месяцев этого года Сбербанк предотвратил мошенничество на более 100 млрд руб. Он назвал такие показатели «беспрецедентными». 

Ранее РБК сообщил, что Банк России планирует установить минимальную сумму, которую банки должны будут возвращать жертвам мошенников в упрощенном виде. Для возврата денег пострадавший должен будет сообщить банку о факте мошенничества не позднее следующего дня после получения уведомления о проведенной операции. Точная методика расчета суммы не раскрывается. 

Глава департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров ранее говорил, что доля мошенничеств с использованием социальной инженерии за девять месяцев этого года снизилась на 18 п. п. и составила 48%. По его словам, показатель удалось сократить благодаря адресной и планомерной работе по информированию россиян о таких схемах мошенничества.

Ранее по теме: В ЦБ заявили о снижении доли мошенничеств с помощью социальной инженерии

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных