Объем кибермошенничества в России достиг максимума за всю историю наблюдений
Объем кибермошенничества в России в 2021 г. превысил максимум за всю историю наблюдений, заявил зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на SOC-форуме.
«Я могу сказать, что объем фрода в стране на сегодняшний день превысил максимум за всю историю наблюдений. Киберпреступность, вообще совершение киберпреступлений, количество их увеличилось», — сообщил Кузнецов. По его словам, за 11 месяцев этого года Сбербанк предотвратил мошенничество на более 100 млрд руб. Он назвал такие показатели «беспрецедентными».
Ранее РБК сообщил, что Банк России планирует установить минимальную сумму, которую банки должны будут возвращать жертвам мошенников в упрощенном виде. Для возврата денег пострадавший должен будет сообщить банку о факте мошенничества не позднее следующего дня после получения уведомления о проведенной операции. Точная методика расчета суммы не раскрывается.
Глава департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров ранее говорил, что доля мошенничеств с использованием социальной инженерии за девять месяцев этого года снизилась на 18 п. п. и составила 48%. По его словам, показатель удалось сократить благодаря адресной и планомерной работе по информированию россиян о таких схемах мошенничества.