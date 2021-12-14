Попова сообщила о прививках от COVID-19 у 11 зараженных омикрон-штаммом
11 россиян, у которых выявили штамм коронавируса «омикрон», ранее прошли вакцинацию, семь человек перенесли COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на общем собрании Российской академии наук (РАН).
«Вот эти 16 человек, у которых выявлен новый штамм "омикрон", <...> среди них в основном иммунные люди. Это люди, которые или вакцинированы — таких 11 человек, — или перенесли заболевание — их семь», — рассказала Попова (цитата по ТАСС). Она пояснила, что один человек перенес COVID-19 и сделал прививку.
По словам Поповой, клинические проявления коронавируса есть у 17 прилетевших в Россию из ЮАР. У большинства пациентов инкубационный период составил семь дней, в целом он колеблется от трех до десяти дней. «У всех наблюдаемых заболевание протекает в легкой форме. Наблюдается лихорадка, слабость, головная боль, кашель, нарушение сна, катаральные явления, диарея у двоих больных. Один только больной жаловался на нарушение вкуса и обоняния», — отметила Попова.
Омикрон был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным ВОЗ, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объясняла, что наличие мутаций увеличивает заразность омикрона. В России, по данным на 14 декабря, омикрон обнаружили у 16 из 177 россиян, вернувшихся из ЮАР. Впервые этот штамм был обнаружен в стране 6 декабря. Ранее сегодня Всемирная организация здравоохранения сообщила, что ждет роста числа госпитализаций пациентов с COVID-19 и смертей от него из-за появления нового штамма.