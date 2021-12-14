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Попова сообщила о прививках от COVID-19 у 11 зараженных омикрон-штаммом

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11 россиян, у которых выявили штамм коронавируса «омикрон», ранее прошли вакцинацию, семь человек перенесли COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на общем собрании Российской академии наук (РАН). 

«Вот эти 16 человек, у которых выявлен новый штамм "омикрон", <...> среди них в основном иммунные люди. Это люди, которые или вакцинированы — таких 11 человек, — или перенесли заболевание — их семь», — рассказала Попова (цитата по ТАСС). Она пояснила, что один человек перенес COVID-19 и сделал прививку. 

По словам Поповой, клинические проявления коронавируса есть у 17 прилетевших в Россию из ЮАР. У большинства пациентов инкубационный период составил семь дней, в целом он колеблется от трех до десяти дней. «У всех наблюдаемых заболевание протекает в легкой форме. Наблюдается лихорадка, слабость, головная боль, кашель, нарушение сна, катаральные явления, диарея у двоих больных. Один только больной жаловался на нарушение вкуса и обоняния», — отметила Попова.  

Омикрон был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным ВОЗ, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объясняла, что наличие мутаций увеличивает заразность омикрона. В России, по данным на 14 декабря, омикрон обнаружили у 16 из 177 россиян, вернувшихся из ЮАР. Впервые этот штамм был обнаружен в стране 6 декабря. Ранее сегодня Всемирная организация здравоохранения сообщила, что ждет роста числа госпитализаций пациентов с COVID-19 и смертей от него из-за появления нового штамма. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных