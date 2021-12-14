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Общество

ЕГЭ в 2022 году пройдет в очном формате

Ведомости

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2022 г. пройдет в очном формате впервые с начала пандемии, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью «Российской газете». 

«Действие антиковидного постановления правительства, устанавливающее особый график, не продлено, поэтому пока настраиваемся на плановое проведение экзаменов. Одиннадцатиклассники уже написали итоговое сочинение, которое является условием допуска к ЕГЭ. Только один регион полностью не смог принять участия — Калмыкия, там до сих пор сложная обстановка и региональный оперштаб попросил нас перенести даты».

Досрочная волна сдачи ЕГЭ пройдет с 21 марта по 18 апреля, а основной период — с 26 мая по 3 июля, уточнил Музаев. 

«У нас два года не было весенней досрочной волны ЕГЭ, сейчас она стоит в расписании с 21 марта по 18 апреля, включая резервные дни. Основной период экзаменов, как обычно, с 26 мая по 2 июля. Просьба, в первую очередь к родителям, сильно не переживать. Если мы поймем, что ситуация меняется, то быстро сможем все переформатировать. Если весной будет сильное ухудшение эпидемической обстановки, то примем решение о переносе весенней волны», — добавил Музаев.

Глава ведомства в интервью изданию также заявил, что в ближайшей перспективе портфолио может стать альтернативой ЕГЭ при поступлении в российские вузы. В ведомстве уже работают над проектом цифрового портфолио, которое предполагает, что все достижения учеников будут собираться в один «файл». 

Музаев уже подчеркивал, что полностью отменить ЕГЭ не получится, однако власти рассмотрят вопрос необходимости сохранения этого экзамена в качестве условия для поступления в высшее учебное заведение. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных