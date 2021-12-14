ЕГЭ в 2022 году пройдет в очном формате
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2022 г. пройдет в очном формате впервые с начала пандемии, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью «Российской газете».
«Действие антиковидного постановления правительства, устанавливающее особый график, не продлено, поэтому пока настраиваемся на плановое проведение экзаменов. Одиннадцатиклассники уже написали итоговое сочинение, которое является условием допуска к ЕГЭ. Только один регион полностью не смог принять участия — Калмыкия, там до сих пор сложная обстановка и региональный оперштаб попросил нас перенести даты».
Досрочная волна сдачи ЕГЭ пройдет с 21 марта по 18 апреля, а основной период — с 26 мая по 3 июля, уточнил Музаев.
«У нас два года не было весенней досрочной волны ЕГЭ, сейчас она стоит в расписании с 21 марта по 18 апреля, включая резервные дни. Основной период экзаменов, как обычно, с 26 мая по 2 июля. Просьба, в первую очередь к родителям, сильно не переживать. Если мы поймем, что ситуация меняется, то быстро сможем все переформатировать. Если весной будет сильное ухудшение эпидемической обстановки, то примем решение о переносе весенней волны», — добавил Музаев.
Глава ведомства в интервью изданию также заявил, что в ближайшей перспективе портфолио может стать альтернативой ЕГЭ при поступлении в российские вузы. В ведомстве уже работают над проектом цифрового портфолио, которое предполагает, что все достижения учеников будут собираться в один «файл».
Музаев уже подчеркивал, что полностью отменить ЕГЭ не получится, однако власти рассмотрят вопрос необходимости сохранения этого экзамена в качестве условия для поступления в высшее учебное заведение.