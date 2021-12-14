Гинцбург назвал сроки получения данных об эффективности «Спутника V» против «омикрона»
Сотрудники Центра имени Гамалеи могут получить данные об эффективности вакцины «Спутник V» против штамма коронавируса «омикрон» на следующей неделе, заявил директор Центра Александр Гинцбург, слова которого передает «РИА Новости».
«Я готов экспериментально и предметно обсуждать эту тематику, я думаю, что на следующей неделе, так как в настоящее время сотрудники института Гамалеи экспериментально работают над решением вопроса о том, насколько вакцина "Спутник V", т.е. антитела, которые образуются в результате использования этой вакцины, будут защищать от нового штамма, который получил название "омикрон", — сказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".
По словам руководителя Центра имени Гамалеи, российский препарат будет защищать от «омикрона», вопрос заключается только в конкретных цифрах.
«Когда будет ответ на этот вопрос, тогда можно будет отвечать на все другие вопросы, связанные с эпидемиологией этого штамма ("омикрон" — ред.), а именно как вакцинация влияет на различное эпидемиологическое распространение этого штамма, а также на возможную клиническую картину. Защищает она полностью вакцинация, частично или не защищает. Я думаю, что защита определенная будет, а какая там определенная защита, в каких цифрах она будет выражена — вот это и является предметом исследования, которое сейчас наши сотрудники интенсивно ведут», — сказал Гинцбург.
Вопрос об изменении «Спутника V» будет ставиться, если падение защиты станет десятикратным. «Если же это падение защитного эффекта "Спутника V" будет уже десятикратное и более, то тогда, конечно, надо ставить вопрос о... или же замене штамма, а так как нет никаких доказательств того, что... "омикрон" вытеснит "дельта"-штамм, то, возможно вакцина должна быть двукомпонентной, которая должна будет защищать от и "дельта"-штамма и "омикрон"-штамма», — сказал он.
Омикрон был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным ВОЗ, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объясняла, что наличие мутаций увеличивает заразность омикрона. В России, по данным на 14 декабря, омикрон обнаружили у 16 из 177 россиян, вернувшихся из ЮАР. Впервые этот штамм был обнаружен в стране 6 декабря. Ранее сегодня Всемирная организация здравоохранения сообщила, что ждет роста числа госпитализаций пациентов с COVID-19 и смертей от него из-за появления нового штамма.