В Минтрансе оценили объем необходимых средств из ФНБ для ВСМ Москва — Петербург
Для строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург потребуется выделение до 468 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента финансов Минтранса Дарью Киселеву.
«Проект ВСМ Москва — Санкт-Петербург... общая стоимость 1 трлн 390 [млрд рублей]... Здесь три участка предусмотрено, соответственно, при условии возможности эксплуатации каждого отдельно участка. Потребуется выделение средств ФНБ в объеме до 468 млрд рублей», — сказала она в ходе круглого стола в Совете Федерации.
В августе мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект строительства новой ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург. Сообщалось, что протяженность магистрали составит около 680 км. Из них в пределах Москвы пройдет 43 км с четырьмя остановочными пунктами: Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская и Крюково. После введения ВСМ в эксплуатацию время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится до 2,5 часа, отметили в мэрии.
Проектировать ВСМ до Санкт-Петербурга весной 2019 г. поручил президент России Владимир Путин. Тогда РЖД сообщала, что рассчитывает запустить магистраль из Москвы в Санкт-Петербург к 2026 г. В конце сентября в материалах к проекту бюджета на 2022-2024 гг. сроки строительства магистрали уточнили: железнодорожное сообщение должно быть запущено по итогам 2027 г.
Позднее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщал, что РЖД не справится с финансированием ВСМ Москва — Санкт-Петербург. О том, что проект строительства этой высокоскоростной магистрали может быть реализован на заемные средства, заявлял глава Минфина Антон Силуанов.