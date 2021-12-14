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В Минтрансе оценили объем необходимых средств из ФНБ для ВСМ Москва — Петербург

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Для строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург потребуется выделение до 468 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента финансов Минтранса Дарью Киселеву.

«Проект ВСМ Москва — Санкт-Петербург... общая стоимость 1 трлн 390 [млрд рублей]... Здесь три участка предусмотрено, соответственно, при условии возможности эксплуатации каждого отдельно участка. Потребуется выделение средств ФНБ в объеме до 468 млрд рублей», — сказала она в ходе круглого стола в Совете Федерации.

В августе мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект строительства новой ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург. Сообщалось, что протяженность магистрали составит около 680 км. Из них в пределах Москвы пройдет 43 км с четырьмя остановочными пунктами: Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская и Крюково. После введения ВСМ в эксплуатацию время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится до 2,5 часа, отметили в мэрии.

Проектировать ВСМ до Санкт-Петербурга весной 2019 г. поручил президент России Владимир Путин. Тогда РЖД сообщала, что рассчитывает запустить магистраль из Москвы в Санкт-Петербург к 2026 г. В конце сентября в материалах к проекту бюджета на 2022-2024 гг. сроки строительства магистрали уточнили: железнодорожное сообщение должно быть запущено по итогам 2027 г.

Позднее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщал, что РЖД не справится с финансированием ВСМ Москва — Санкт-Петербург. О том, что проект строительства этой высокоскоростной магистрали может быть реализован на заемные средства, заявлял глава Минфина Антон Силуанов.

Ранее по теме: Хуснуллин опроверг отказ от строительства магистрали Москва — Санкт-Петербург

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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